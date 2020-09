Nuevos cuentos de Jorge Sallenave en La Opinión

Cuando el lector se encuentra con un relato, una novela o un cuento de Jorge Sallenave tiene la posibilidad de vivenciar aromas y gustos de diferentes escenarios imaginarios que el escritor describe en sus textos. “Levo Tristán”, la nueva historia que desde mañana y hasta el 8 de noviembre el semanario La Opinión publicará para el placer de sus seguidores, no será la excepción. Encontrarse con las letras de uno de los autores más importantes de la provincia no es poca cosa.

Jorge adelantó que el relato es un “texto original que no fue editado ni publicado en otro lugar”. Será la primera vez que el escritor presente el extenso cuento en sociedad y aseguró que guardó para esta ocasión una historia “muy querida, romántica y emocionante, con un final fascinante y repleto de sentimientos”.

El relato transita por los ruidos, la lluvia, la flora y la fauna de una selva repleta de chozas llamada Levo Tristán. Allí llega un hombre, que el escritor decidió revelar su nombre cuando se lea en el semanario, atormentado por amores del pasado y problemas en el trabajo, en busca de nuevas aventuras. A las pocas horas de instalarse, el protagonista se encuentra con un almacenero que le ofrece una vida diferente y entre idas y vueltas conoce a una prostituta de 24 años que le cambia el rumbo por completo.

“Con el tiempo, el hombre conoce a los hijos de la mujer y se encariña con ellos, los cuida y los llena de felicidad en un lugar interesante, envuelto por un río gigante”, adelantó el escritor.

El lunes, Jorge Sallenave será el protagonista de “El oficio de vivir”, por Canal 13 San Luis.

Aquel amor casi paternal lo lleva a tener conflictos con la madre de los pequeños, quienes deciden adoptarlo como su papá e irse a vivir con él porque sus condiciones de vida son mejores que las de su propia madre. Nuevamente, el hombre tendrá que sobrellevar una historia controversial en su vida que tendrá un final feliz, o no tanto. “Siento que los lectores se sorprenderán con el desenlace”, adelantó el autor.

Sallenave expresó que fue muy agradable escribir el cuento que mañana tendrá su estreno, y lo describió como un recorrido intenso por la selva. "No me enfoco en un lugar en específico. Todo salió de mi imaginación, no tiene nada que ver con San Luis ni con otro lugar que exista actualmente en el mundo”.

Jorge comenzó a escribir "Levo Tristán" hace pocos meses en su cuaderno, compañero fiel que no lo abandona aunque los años pasen y las tecnologías evolucionen. “No conozco lo que es un celular. Vivo inmerso en un mundo de letras, bolígrafos y libretas que me acompañaron toda la vida y así será para lo que me queda de tiempo”, aclaró.

Sallenave destacó que en sus historias emergen los olores de cada paisaje para que el lector forme parte del ambiente. “Tengo la ventaja de que lo leyeron varios conocidos y se quedaron encantados con la belleza que transmite el cuento. Se puede respirar el aire tropical de la selva. Te transporta por el río y los lectores se aventuran con el protagonista”, contó el autor.