Nuevo camino: sufrían violencia de género y pudieron regresar a su hogar

El miedo quedó atrás para dos jóvenes que vivieron la violencia de género en carne propia. Ambas, asistidas por la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Villa Mercedes, pudieron regresar con sus familiares para ponerle fin al sufrimiento y emprender un nuevo camino. Durante la pandemia, cinco mujeres volvieron a casa con la ayuda del organismo.

Una de ellas se encontraba en Mendoza, donde fue sometida a maltratos. Gracias a la coordinación entre la dependencia local y el gobierno mendocino, pudo retornar a San Luis. El jueves al mediodía, después de hacer cuarentena en La Punta y obtener su hisopado negativo, se reencontró con dos tías que le dieron asilo.

La segunda historia involucra a una muchacha cordobesa de 27 años y a su pequeño hijo de cinco meses. El viernes a la mañana, ella y un equipo del área comunal se dirigieron hasta el límite de San Luis y Córdoba. Allí la esperaba su papá, ansioso por verla y conocer a su nieto. Y aunque no pudieron abrazarse debido a los protocolos sanitarios, la felicidad se percibía en el aire. "No veía la hora de estar con mi familia", expresó la chica con su voz entrecortada. En una breve entrevista telefónica con El Diario pidió preservar su identidad.

La residente de La Falda contó que había llegado a Villa Mercedes hace cinco años con la esperanza de poder construir un futuro con su pareja, pero todo cambió para mal. Hace unas semanas, y por pedido de su mamá, se acercó a la Secretaría de la Mujer para solicitar información. "No lo hice antes porque me daba vergüenza. Cuando suceden cosas como estas tenés miedo de que te puedan juzgar o maltratar. Pero luego me di cuenta que hablar es muy importante", dijo.

El equipo de profesionales intervino de inmediato. "El trabajo fue muy cauteloso porque ella vivía con su victimario. Debimos tener el mayor cuidado y tomar todas las medidas. La acompañamos desde lo emocional hasta lo legal, a través del Juzgado y la Policía. Siempre cuidándola y buscando el bienestar de ella y su hijo", contó Florencia de Haro, psicóloga del organismo.

La funcionaria resaltó la ayuda que brindó el Comité de Crisis y mencionó que agilizaron la tramitación de los hisopados. "Tanto la Municipalidad como el Gobierno le dan prioridad a resolver los casos de violencia y sin ese compromiso, esto no sería posible", dijo.