Tortuosa carrera de encontrar el equilibrio

¿Qué pasa cuando la mano que te encierra y te frena de llegar a la meta es la tuya propia? Eso intenta descifrar Gastón “Gast1” Morán, quien incursiona en su cerebro y atraviesa las capas de emociones, inseguridades y pensamientos negativos que lo envuelven en un frenesí sin sentido y que lo arrastran nuevamente al punto de partida; del otro lado de la línea de llegada está la única persona que lo espera: él mismo, o mejor dicho, una versión consagrada y segura de sí.

Los primeros minutos del adelanto de su nuevo videoclip “La meta” ya se encuentran en las redes del cantante, músico y compositor puntano de 29 años. Gastón aseguró que para ver la versión terminada de su nuevo sencillo habrá que esperar al menos una semana. Mientras tanto, sólo resta esperar para descubrir si al final, el artista logra luchar contra varias versiones de sí mismo para ganar la maratón más importante, la carrera de su vida.

“En esta cuarentena me encontré solo y encerrado en mi casa, entonces me propuse entrenarme para no perderme. Hago una base armónica, compongo una letra, grabo los instrumentos, masterizo todo y produzco el video. Es como un juego que tengo conmigo dentro de una improvisación, me voy encontrando con la melodía con base en cómo me siento en el momento”, explicó el cantante sobre los primeros metros recorridos para crear su nuevo single.

Sobre el contenido de la letra y para armar la composición del video, que juega con los rojos, azules y negros, se sumergió en lo más profundo de su ser y tomó la nostalgia de un amor perdido. “Es una canción bastante íntima, desde un desamor busco soltar una parte de mí, hacer una despedida y poder llegar a la meta que es la realización propia, es la búsqueda constante de cualquier artista”, detalló. Y agregó: “La persona que espera a que cruce soy yo mismo, cuando miro para atrás y suelto, dejo una parte de mí que estaba enganchada a otra persona, fragmentos de mi mente, recuerdos y palabras negativas”.

14 años de trayectoria musical tiene Gastón Morán, quien incursionó en diferentes bandas.

Sin embargo, para el músico que hace 14 años fluctúa entre bandas, creaciones como solista y diversos géneros, el principal desafío de “La meta” no es saltar las vallas de un amor que no fue, sino que se enfrenta a una fuerza mayor, sus propias barricadas personales. "En el video no canto, simplemente me miro a mí mismo y cómo estoy en una constante búsqueda y maltrato personal. Son esas ideas que no nos dejan avanzar, mis manos buscan aplastar mi cara, las palabras mentales que vienen a querer pasarme, ese constante no dejarme seguir y no permitirme cruzar la meta. A veces nos volvemos en nuestra contra sin saber", reflexionó.

Ahora resta esperar a que el videoclip de “La meta” esté completo y salga a la luz, al igual que Gastón logra emerger de las capas de emociones que lo envuelven.

El artista aseguró que el video irá acompañado de un vivo en sus redes donde tocará por primera vez la canción completa. Mientras tanto habrá que esperar su llegada triunfal a la meta.