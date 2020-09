El “Chaqueño” Palavecino está internado en terapia intensiva en un instituto médico de Salta tras haberse contagiado de coronavirus. Aseguran que en las últimas horas el músico experimentó complicaciones respiratorias y no descartan que haya contraído neumonía.

El 12 de septiembre el “Chaqueño” confirmó que se había infectado de COVID-19, diagnóstico que llegó tras presentar signos típicos de la enfermedad como tos y fiebre. Por esta razón, el folclorista tuvo que cancelar los espectáculos que ya tenía planificados.

"Estoy haciendo lo que dicen los médicos. Me cuidé muchísimo, pero Salta es un peligro. Anda por todos lados este bicho. Ya volveremos. Los médicos dicen que la mayoría lo va a sufrir. Yo me cuidé y me arrinconó", dijo cuando se confirmó que padecía coronavirus.