La UNSL hará un censo para aplicar mejoras en la enseñanza virtual

La Universidad Nacional de San Luis (UNSL) organiza un censo estudiantil en busca de mejoras en la forma virtual de enseñanza que tuvieron que implementar debido a la pandemia. La encuesta se desarrollará de manera virtual por el sistema Siu Guaraní, que los estudiantes utilizan para inscribirse a las materias y a las mesas de examen. El formulario está diseñado para conocer la situación de los universitarios, cómo fue su paso por un primer cuatrimestre atípico y además habrá preguntas focalizadas en conocer a la comunidad de personas con discapacidades. El censo comenzará el domingo.

Los alumnos que se inscriban a las materias del segundo cuatrimestre previamente deberán completar una encuesta de manera obligatoria. La secretaria académica de la universidad, Ana María Corti, calificó el censo estudiantil como una “herramienta de gestión”.

“Tiene como objetivo detectar de qué manera los estudiantes se han comportado o qué estilo han seguido en la virtualidad del primer cuatrimestre, es decir, medios de conectividad, qué herramientas usaron, modelos de gestión académica que han utilizado, cantidad de materias que aprobaron, situación general de la cursada, si están en la provincia o debieron ir a sus domicilios originales. Son una serie de datos que a nosotros nos describe el comportamiento de toda la masa estudiantil en la virtualidad”, detalló Corti.

La secretaria dijo que buscan identificar qué áreas son las más problemáticas, en las que deberían trabajar de cara al segundo cuatrimestre y generar los ajustes pertinentes. “El primer cuatrimestre lo enfrentamos desde la virtualidad en condiciones atípicas y no planificadas”, expresó.

La encuesta no será anónima, dado que buscan conocer al alumnado y brindarle soluciones. “Nunca se hizo un censo de este tipo, ligado a las inscripciones, sí se realizan encuestas, pero eso no tiene la valoración que tiene esto, por eso la importancia que nosotros le otorgamos. Lo novedoso es generar un instrumento que nos dé información para ajustar al segundo cuatrimestre, porque esto está en la política de la universidad, es decir, poder monitorear, auditar los problemas que están teniendo los estudiantes en la cursada, de la mano de eso, si está ajustada o no la modalidad de enseñanza, la cantidad de equipos docentes por materia, las modalidades que estamos instrumentando en las evaluaciones, entre otras cosas”, explicó Corti.

El censo también buscará conocer la situación de la comunidad estudiantil que padece alguna discapacidad. “Hemos trabajado en concordancia con la Comisión de Discapacidad de la universidad, estamos uniendo una serie de preguntas que tienen que ver con el rastreo de esa condición”, contó. Posteriormente organizarán una encuesta a docentes para conocer cómo trabajaron durante el primer cuatrimestre.

Con las inscripciones a las materias del segundo período universitario, la UNSL podrá conocer si, a raíz de la pandemia y la obligada virtualidad, hubo deserción estudiantil. “Cuando la inscripción termine, vamos a poder ver si los indicadores están más o menos igual que en los otros años o si han variado. Hasta ahora las cifras que tenemos de comparación de 2019 con 2020 son más o menos homogéneas. Cuando tengamos los números vamos a poder comparar cuántos se reinscribieron de los que venían cursando”, indicó.