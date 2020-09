Pablo "Pilo" Aguilar sueña con jugar en Villa Mercedes

Pablo Andrés Aguilar siente y vive el fútbol como pocos. A los 36 años, el lateral derecho que en junio cerró su vínculo con Desamparados de San Juan, equipo que juega en el Federal A de AFA, dice estar lejos del retiro. El villamercedino, con paso además por Chacarita Juniors, donde debutó en Primera en 2003 contra Racing, Newell´s Old Boys, Tiro Federal (Rosario), Defensa y Justicia, Sarmiento de Junín y San Martín de San Juan, espera con ansiedad el regreso del fútbol. Mira hacia adelante y entrena por su cuenta. No descarta jugar en Villa Mercedes, incursionar en una categoría extremadamente difícil y pareja como el Regional Federal Amateur.

"Se me venció el contrato el 30 de junio, el presidente me llamó para que le dé una mano desde lo económico. Arreglé la desvinculación y todo terminó de la mejor manera. Supuestamente el torneo se normalizaría en noviembre, pero solo con los equipos clasificados. Desamparados comenzaría el año que viene (ocupa el 12° lugar en la Zona 2, donde están Juventud y Estudiantes de San Luis)", comentó Pablo, quien a pesar de no tener club sigue una estricta rutina física y en estos días de pandemia se encuentra en San Juan "trabajando con un amigo en una empresa constructora".

El defensor sanluiseño siempre jugó en Primera y B Nacional (hoy Primera Nacional) y el año pasado tomó la decisión de cruzarse de San Martín al conjunto puyutano, rivales históricos entre sí. En el "Víbora" se dio el gusto de cumplir su única experiencia en la categoría, alternando buenas y malas que según él le sirvieron para crecer como futbolista. "He tenido mucho tiempo para pensar y el balance es regular, porque si bien jugué varios partidos, no fue algo normal de agarrar el puesto y mantenerlo. Tuve muchas alternancias y también hubo un cambio de técnico que llegó con otra idea futbolística, apostaba más a otro jugador y con base en eso uno se trata de acomodar. El Federal A es una categoría donde no se regala nada, normalmente los defensores tratan de no complicarse ya que en un error te ganan el partido".

"Pilo", apodo con el que lo conocen amigos y familiares, se ha caracterizado siempre por ser un jugador seguro, rápido y preciso. De hecho, su confiabilidad lo hizo recorrer una larga carrera profesional con momentos importantes, como el paso por la "Lepra" rosarina y el ascenso en 2012 (de la B Nacional a Primera) con Sarmiento de Junín, en donde fue capitán y figura y los hinchas lo incluyeron en el "Equipo de la Década", siendo uno de los mejores "4" que estuvo en el club.

Con una extensa trayectoria y a diecisiete años del debut frente a la "Academia" (empate 2-2), Aguilar se sigue viendo dentro de una cancha: "Todavía me siento muy bien física y mentalmente, con ganas de seguir compartiendo un vestuario con los compañeros. La verdad que mi cabeza está puesta en continuar jugando".

Más allá de esta decisión inquebrantable, el defensor manifestó cuál será el camino a seguir una vez llegado el momento: "Me he estado replanteando muchas cosas, entre ellas qué es lo que quiero ser después de dejar de jugar. Yo soy técnico recibido. Hice el curso en Buenos Aires y la verdad que me veo dirigiendo. Creo que me gustaría comenzar con una división inferior o una reserva, como para ver el trato y cambiar el chip de jugador a entrenador. Obviamente voy a tener que rodearme con gente de otro pensamiento y forma de ver el fútbol. Pero bueno, no me veo lejos de una cancha".

Antes de despedirse, Pablo, quien expresó que para él el fútbol debería retomar en enero, por el crecimiento de la pandemia y la situación actual de los clubes para enfrentar los gastos económicos, tiró que le gustaría volver a la provincia y jugar en Villa Mercedes. Es un convencido de que las categorías de ascenso han mejorado el nivel en los últimos años y quiere pasar más tiempo junto a la familia. "Ya me han hablado y les comenté cuál era mi deseo. Allá tengo a mis padres, mis hermanos, tíos y primos. La idea es estar uno o dos años en mi ciudad, y si me toca hacerlo que sea en la forma más profesional posible", cerró el defensor.