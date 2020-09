David Lebón se quedó con el Premio Carlos Gardel de Oro 2020

Lebón ganó en seis categorías, incluido el Álbum del Año, por su disco "Lebón y Co".

El viernes por la noche, David Lebón fue distinguido con el Premio Carlos Gardel de Oro 2020 a la música argentina por su disco “Lebón y Co”, después de una larga y aplaudida trayectoria como estrella del rock nacional.

Lebón agradeció haber ganado el premio a sus 68 años y recordó especialmente cuando fue “secuestrado y torturado” por ser rockero. “Y no nos pudieron parar, acá estamos y acá está el rock argentino a 50 años de haber empezado”, subrayó.

El ex guitarrista de Serú Girán, que ganó seis Premios Gardel, dedicó la distinción a sus hijos, a sus 8 nietos, y a su manager y esposa, Patricia Oviedo, porque “ella pudo con las drogas y el alcohol".

"Gracias a su lucha, estoy acá y hace 15 años que no tomo ni una gota de alcohol ni tomo cocaína”, sostuvo.

Respecto del futuro, “Deivis” dijo que tiene en carpeta la segunda parte de “Lebón y Co”, un álbum que puso en valor su riquísimo catálogo musical con versiones totalmente nuevas y con artistas de su generación y mucho más jóvenes.

El notable ex integrante de Pescado Rabioso, Pappo's Blues, Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll, Pescado Rabioso, Color Humano, Sui Generis, Espíritu, Polifemo, Seleste y Serú Girán, consideró lo ocurrido esa noche “como una gran oportunidad para hacer algunos disquitos más, uno o dos más”.





“No espero premios o regalos, por eso es más gratificante cuando sucede de esta manera. Un banco no le da un crédito para una casa a una persona de mi edad, pero a mí me dieron la oportunidad de hacer estos discos a mi edad. Sé que esta felicidad me va a durar porque ya soy un hombre grande, inteligente. Sé que Luis Alberto (Spinetta), Moro y Pappo lo están festejando, donde estén”.

Lebón ganó en las categorías Álbum del Año, Grabación del Año, Ingeniería de Grabación, Mejor Álbum Artista de Rock, Mejor Canción Dueto/Colaboración por "Mundo Agradable” (con Ricardo Mollo, de Divididos) y Productor del Año.

Otra particularidad con el multigalardonado disco “Lebón & Co.” es que su ingeniero y productor, el baterista Gabriel Pedernera, también ganó con su grupo, Eruca Sativa, en la categoría “Mejor Álbum Grupo de Rock” por “Seremos Primavera”.

Lo siguió el rapero Wos por los premios a Mejor Álbum/Canción Música Urbana, Mejor Artista Nuevo, Diseño de Portada y Canción del Año por “Canguro”.

La ceremonia se transmitió por streaming y por TNT y se llevó a cabo desde un estudio con pantalla gigante detrás, con el color violeta como dominante. La solista Natalie Pérez y Ale Sergi (de Miranda!) presentaron como primer video una versión de “Mi Amor” de Charly García y Pedro Aznar a cargo de los Miranda! y Lali Esposito, cada uno desde los lugares donde cumplen la cuarentena.

Los Miranda! le dieron un toque de electropop algo más serio y a Lali se la vio muy segura, con su look blonda.

Marcando la presencia del público teen y púber, el chat del canal de Youtube de TNT estaba ocupado por los amantes de la música urbana argentina que clamaban por Wos, Dillom, Paulo Londra, Duki y otros.

Lalo Mir presentó la categoría a Mejor Álbum Artista de Rock que fue para Lebón, de quien pasaron un video agradeciendo el premio. Amelita Baltar, Ysy-A y Hernán Cucuza Castiello cruzaron tango, rock y rap con acertado criterio.

El momento emotivo de la emisión se concretó al mostrar un videoclip para recordar a los artistas que fallecieron, como Sergio Denis, Cacho Castaña, Juan Carlos Saravia y Marcos Mundstock, entre muchos otros grandes músicos.

También se realizó un homenaje a Ricardo Soulé, de Vox Dei, con la canción “Presente”, que incluyó a Ricardo Mollo en guitarra, Gabriel Pedernera en batería, Juanchi Baleirón en guitarra y Guillermo Vadalá en bajo con Lebón, Chizzo (de La Renga), Elena Roger y Mery Granados repartiéndose las estrofas de este himno del rock argentino.

El premio viajó a Córdoba de la mano de Sol Pereyra y los Caligaris, a los que se sumaron Rubén Rada y Angela Torres haciendo un medre de música cordobesa.

El segundo homenaje fue para el Chalchalero Juan Carlos Saravia, con Marcela Morelo, Ahyre, del Portezuelo y Juan Carlos Baglietto como responsables de interpretar sus clásicos.

El tercer homenaje fue a “Canción Animal” de Soda Stéreo por los 30 años de la grabación de ese disco, con imágenes del archivo del grupo sobre toda esa etapa. Luego León Gieco acompañó en armónica a Eruca Sativa en una versión de su “Creo”, a la que se sumó con algunas estrofas propias la artista trans Susy Shock.

Marilina Bertoldi y Cazzu tomaron el centro de la escena con una mixtura en la que la jujeña arranco cachondeando con su “Bounce”, mientras las guitarras iban distorsionando su trap y darle formato semi rockero con una base electrónica y las dos sentadas en unos sillones bien cómodas. Bertoldi interpretó su canción “O no?” y Cazzu la acompaño en sus coros.

Abel Pintos invitó a Vicentico a subirse a una versión invernal y nocturna de “Imágenes Paganas”, el clásico de Virus, que sonó demasiado desangelada. Luego Zoé Gotusso, muy bien acompañada por un ajustado Escalandrum con poderosos bronces, brindaron una versión muy elegante de “Té para Tres” de Soda Stereo.

Más tarde, artistas de las nuevas generaciones pifiaron en el tono y en los ritmos elegidos para versionar los clásicos de Sandro, ganador del primer Carlos Gardel de Oro en el año 1999, durante el cuarto homenaje.

Sí resultó muy emotiva y movilizante la versión de “Ana no duerme” de Almendra, que interpretaron Lisandro Aristimuño, Lebón y Mateo Sujatovich, que incluyó una rica conversión por parte de Wos con su fraseo rapero. Y sobre el final Lebón y Sujatovich se tranzaron en un ardiente duele de guitarras.

Otro momento fuerte estuvo a cargo de tres representantes de la música urbana como Nicki Nicole que, acompañada por un grupo de jazz, le puso su mejor voz de Soul y R&B a canciones propias con estrofas de canciones de Fito Páez.

Más tarde, desde la Boca, Trueno se rodeó de una orquesta de Tango para rapear bien callejero sobre un excelente colchón instrumental.

El segmento lo cerró el matancero Lit KIllah, cruzando a su DJ y a un guitarrista bien rockero para terminar rapeando bien salado.

La lista de ganadores de los Premios Gardel 2020.

Álbum del Año (Gardel de Oro)

Lebón & Co. - David Lebón

Grabación del Año

“Lebón & Co” (Intérprete: David Lebón Productor: Gabriel Pedernera Ingeniero: Facundo Rodríguez, Gabriel Pedernera, Daniel Ovie)

Canción del Año

“Canguro” - Wos

Ingeniería de Grabación

Lebón & Co (Facundo Rodríguez, Gabriel Pedernera, Daniel Ovie)

Mejor Álbum Grupo de Rock

Eruca Sativa, “Seremos primavera"

Mejor Álbum de Rock Alternativo

Lucy Patané, Lucy Patané

Mejor Álbum de Rock Pesado / Punk

Carajo, Basado en hechos reales

Mejor Álbum Artista de Folclore

José Luis Aguirre, Chuncano

Mejor Álbum Grupo de Folclore

Don Olimpio, Mi fortuna

Mejor Álbum Folclore Alternativo

Lisandro Aristimuño y Raly Barrionuevo, Hermano hormiga

Mejor Álbum de Chamamé

Las hermanas Vera & Mirta Talavera, Che Mba’Epu

Mejor Álbum Artista de Tango

Omar Mollo, Embretao, Tango y Milonga

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental

Víctor Lavallén, Pablo Estigarribia y Horacio Cabarcos, Come il faut

Mejor Álbum Canción de Autor

Litto Nebbia, Solo se trata de vivir 40° aniversario 1979/2019

Mejor Álbum Conceptual

Pedro Aznar y Manuel García, Abrazo de hermanos

Mejor Álbum Artista de Rock

David Lebón, Lebón & Co.

Mejor Colección de Catálogo:

Miguel Abuelo & Nada

Mejor Álbum / Canción de Música Urbana / Trap

Wos, Canguro

Mejor Colaboración de Música Urbana / Trap

Dante Spinetta & Neo Pistea

Mejor Álbum Instrumental / Fusión / World Music

Bajofondo, Aura

Mejor Álbum de Jazz

Pipi Piazzolla Trío, Rata

Mejor Álbum Infantil

Magdalena Fleitas e invitados, Risas del rock

Mejor Álbum de Música Clásica

Leo Maslíah, Leo Maslíah toca Bach

Productor del Año

Lebón & Co (Gabriel Pedernera)

Mejor Diseño de Portada

Caravana (Martín Levi - Juan Sánchez - Stephen Thayalan - Lucila Taba)

Mejor Álbum Artista Pop

Julieta Rada, Bosque

Mejor Álbum Grupo Pop

Miranda!, Precoz

Mejor Álbum Pop Alternativo

Emmanuel Horvilleur, Xavier

Mejor Álbum Música Electrónica

Hernán Cattaneo, Balance Hernán Cattáneo Sunsetrip

Mejor Álbum Banda de Sonido Cine / Televisión

Soundtrack 4x4 (Dante Spinetta)

Mejor Álbum Artista Romántico / Melódico

Julia Zenko, Vuelvo a ser luz

Mejor Álbum Artista Tropical:

Ángela Leiva, La Reina

Mejor Álbum Grupo Tropical

Los Palmeras

Mejor Álbum Artista de Cuarteto

Ulises Bueno, Ahora

Mejor Álbum Grupo de Cuarteto

La Konga, Culpables

Mejor Álbum en Vivo

Fuerza Natural Tour, en Vivo en Monterrey, MX, 2009 (Gustavo Cerati)

Mejor Álbum de Reggae / Ska

Los Cafres, Hoy – 3Décadas Vol. 1

Mejor Canción de Dueto / Colaboración

“Mundo Agradable” - David León ft. Ricardo Mollo

Mejor Nuevo Artista

“Caravana” - Wos

Mejor Videoclip Corto

“Corazón Licántropo” - Karin Idelson y Johanna Wilhelm

Mejor Videoclip Largo

“Fuero natural tour, en vivo en Monterrey, MX, 2009” - Diego Álvarez

