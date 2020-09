Los Ex, compañeros de canciones y reencuentros

Armoniosos: Los Ex, la banda protagonista del live de Casa de la Música.

"El bicho del amor", "Cómo te extraño", "Niña eras" y "Razón" son los últimos temas que presentaron Los Ex en las redes sociales y en su canal de YouTube para promocionar lo que será el próximo disco de estudio, que la banda de Villa Mercedes prepara para los próximos días.

Pero antes, el domingo a las 20 por la cuenta de Instagram de la Casa de la Música, la banda integrada por Carolina Centurión, Víctor Ávila, Nahuel Gómez, Brian Sparapani, Jonás Barroso, Maximiliano Viale y Ezequiel Zanotti brindará un concierto virtual para todos sus seguidores.

Pop mezclado con rock es el estilo que identifica a los músicos de Los Ex, quienes ya cuentan con una trayectoria marcada dentro del ambiente local. Canciones propias y covers conforman el repertorio de la banda que nació gracias a la unión de varios músicos que quedaron fuera de otros grupos a los que pertenecían.

No es casualidad que la banda se llame Los Ex. Cada uno de los integrantes llegó luego de ver cómo se disolvían los proyectos en los que estaban, no solo de rock, también cuarteto y folclore. Al conocerse y notar que todos los miembros quedaron desterrados, se unieron para prevalecer y hoy ya cuentan con más de dos años de carrera.

Durante el concierto también recordarán las canciones que pertenecen a "Caminos", el primer disco de la banda, que cuenta con temas más rockeros, como también sentimentales. Uno de ellos es "Razón", dedicada a los veteranos de la guerra de Malvinas.

El ciclo de música en vivo organizado por la Casa de la Música sigue firme frente a la pandemia, dando lugar a que los artistas de la provincia muestren su talento. Durante los últimos meses pasaron músicos de San Luis capital, Villa Mercedes, Villa de Merlo y Carpintería.