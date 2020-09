El coreano Son marcó cuatro goles en la victoria de Tottenham

Tottenham derrotó este domingo a Southampton como visitante por 5 a 2, con una actuación estelar del coreano Son Heung-Min, autor de cuatro goles, en el marco de la segunda fecha de la Premier League inglesa, en la que el actual campeón Liverpool venció a Chelsea por 2 a 0 y es uno de los punteros.

El mediocampista Giovani Lo Celso, uno de los convocados al seleccionado argentino, fue suplente pero ingresó en el entretiempo y también fue importante para el primer triunfo del equipo dirigido por el portugués José Mourinho.

Erik Lamela también estuvo en el banco pero entró para jugar la última media hora del partido, mientras que Juan Foyth, también citado por Lionel Scaloni, y el arquero Paulo Gazzaniga no fueron convocados.

Tottenham empezó en desventaja por el gol de Daniel Ings, quien también descontó para Southampton sobre el final, pero antes del descanso el coreano Son igualó el marcador.

Con el ingreso de Lo Celso, el equipo de Mourinho mejoró y entre el minuto 2 y el 28 revirtió el resultado con los otros tres goles de Son, quien redondeó el primer "póker" de su carrera.

El otro punto alto de los "Spurs" fue el delantero Harry Kane, quien asistió a Son en los cuatro tantos y además fue el encargado de marcar el quinto.

Más tarde, el campeón Liverpool superó como visitante a Chelsea por 2 a 0, en el partido destacado de la fecha, con goles del senegalés Sadio Mané, a los 5 y 9 minutos de la parte final, en el estadio Stamford Bridge, en Londres, y es uno de los punteros.

La jornada del domingo incluyó los enfrentamientos entre Newcastle (con el argentino Federico Domínguez) vs. Brighton and Hove (0 a 3) y Leicester vs. Burnley (4 a 2).





La fecha se completará el lunes con estos partidos:

Aston Villa (del argentino Emiliano Martínez) vs. Sheffield United, a las 14, y Wolverhampton vs. Manchester City (Sergio Agüero y Nicolás Otalmendi).



La segunda jornada comenzó el sábado con los siguientes resultados:

Everton 5 vs. West Bromwich 2

Leeds United 4 vs. Fulham 3

Manchester United 1 vs. Crystal Palace 3

Arsenal 2 vs. West Ham 1



Posiciones: Leicester City, Everton, Arsenal, Liverpool y Crystal Palace con 6 puntos; Tottenham, Wolverhampton, Brighton And Hove, Leeds United, Chelsea y Newcastle con 3; y Burnley, Manchester United, Sheffield United, West Ham, Fulham, Southampton, West Bromwich, Aston Villa y Manchester City con 0