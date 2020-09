La Comuna firmó convenios para cuidar el medio ambiente

La Municipalidad firmó dos convenios para contrarrestar la contaminación ambiental en la ciudad. Uno tiene la finalidad de que los ciudadanos puedan desechar de manera correcta los medicamentos vencidos en las farmacias. Y el otro es para reutilizar los neumáticos fuera de uso y evitar que sean enterrados o incinerados.

Por un lado, el intendente Maximiliano Frontera junto a parte de su equipo mantuvo una primera conferencia virtual con los comercios, que serán los encargados de recolectar y convertir los remedios en residuos.

“El vecino que quiera hacerlo va a tener a disposición una caja para depositarlos y una planilla. Luego son traspasados a la empresa Eco Group SRL, que hará el tratamiento y lo dispondrá como un residuo domiciliario. Queremos dejar en claro que el producto tiene que haber caducado y no estar en desuso”, detalló Ricardo Lucero, jefe del Programa Medio Ambiente. Además, aseguró que la compañía les otorgará un documento en donde quedará constancia de que fueron tratados de manera correcta.

Las farmacias tendrán una urna para depositar los medicamentos e información adicional.

Fabián Bautista, quien preside el Centro de Propietarios de Farmacias (Cenprofar), manifestó estar agradecido por formar parte de una alianza para darle una solución a un problema recurrente. “Vamos a colocar una urna en cada local y un folleto para que la gente pueda informarse”, anticipó el empresario.

Por otro lado, y con la misma modalidad remota, firmaron un acuerdo con tres representantes de la firma cementera Holcim, de Córdoba, para darle una nueva utilidad a las cubiertas que ya no sirven o que las personas arrojan a la vía pública.

“En la ciudad es un problema porque notamos que las están enterrando o pueden producir enfermedades como el dengue por juntar agua. Para evitar eso, vamos a acopiarlos todos en la Escombrera Municipal. La industria los retirará de la localidad y luego los utilizará como valor energético dentro de su proceso productivo en la fabricación de clinker, que es un tipo de portland”, aclaró Joaquín Flores, a cargo del Programa Tecnología.

Del mismo modo, sostuvo que este uso consciente aporta a la economía circular, ya que ayuda a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en un 60%. “Hay un compromiso muy grande desde nuestra parte por fomentar el cuidado del medio ambiente a través de estas acciones que vamos implementando de a poco”, agregó.

La Comuna deberá juntar en principio unas 16 toneladas de neumáticos para que la compañía se los lleve de la ciudad. El proceso no tendrá costo alguno para la Municipalidad y la empresa no los utilizará como materia prima, es decir, que no serán incinerados.

Sobre ambos proyectos, el intendente Frontera comentó: “Esta gestión va a trabajar profundamente con todo su equipo para que podamos cumplir con los objetivos que firmamos”.