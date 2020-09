Joel Morales sueña a lo grande y tiene cualidades para triunfar

Joel Morales es parte de la sangre nueva del ciclismo puntano. Con 19 años integra el Equipo Continental de San Luis y tiene una enorme proyección. Este estudiante de ingeniería mecatrónica entrena duro día a día para seguir creciendo. Sueña con poder llegar a la primera línea del ciclismo profesional y competir en las tres grandes vueltas europeas (Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España).

Se incorporó al ciclismo a los 10 años después de ver una carrera en la pista. Los primeros años lo tomó como un juego, pero después se entusiasmó y empezó a entrenar para competir. “De chico siempre me gustó el deporte, practiqué varias disciplinas antes de meterme en el ciclismo. Siempre me gustó la bicicleta, me acuerdo que de chico mi papá me mostraba videos en la tele de carreras europeas. Al principio lo tomé como un deporte, luego terminó convirtiéndose en la pasión que marcó mi vida”, comenzó diciendo.

Para Joel el ciclismo es un estilo de vida. Es algo que tiene incorporado. Está constantemente pensando en la bici. Es un deporte que le enseñó valores y virtudes que lo ayudaron en ciertos aspectos de la vida. “El ciclismo es mi pasión y gracias a él aprendí muchas cosas que en general me van a servir no solo para el deporte, sino también para la vida”, aseguró.

El técnico que más me marcó fue Facundo Crisafulli. Me enseñó a ser disciplinado y profesional

La mayor virtud de Joel es que es disciplinado. Y no es un dato menor, ya que cuando no hay motivación ni energía, o cuando surgen obstáculos, la disciplina es fundamental para no desviar la mirada del objetivo.

Le gusta más la ruta que la pista. En la ruta la especialidad preferida es la de sprinter, aunque dice que no tiene la potencia necesaria para ser un sprinter puro, pero sí tiene potencia y resistencia para destacarse en fugas cortas y largas o en llegadas de pocos corredores.

Tiene a tres ciclistas como referentes: Peter Sagan, Remco Evenepoel y Taged Pogacar. Y lo fundamenta. “El primero por haber sido tres veces campeón del mundo, el estilo de carrera que utiliza y porque es sprinter. Los otros dos porque son chicos que tienen 20 y 21 años y demostraron que siendo jóvenes pueden ser líderes de equipos, campeones de grandes vueltas, tour, clásicas y la carrera más esperada del año (Tour de Francia)”, sentenció.

El entrenador que más lo marcó fue Facundo Crisafulli. Un técnico que aportó mucho en el crecimiento de Joel. “Me enseñó a ser disciplinado y profesional en el ciclismo”, afirmó.

A la hora de elegir su mejor carrera se queda con La Vuelta del Porvenir, no por un logro personal, sino por lo que significó para él ser parte de una competencia internacional y poder medir fuerzas con rivales de jerarquía.

Sueño con llegar a la primera línea del ciclismo y competir en las tres grandes vueltas europeas

Cuando le consultan qué sería si no fuera ciclista asegura que no se imagina haciendo otro deporte, ya que de chico abrazó esta disciplina. “Ahora de grande los dos deportes que me gustan además del ciclismo son el básquet y las carreras de moto GP, también estoy estudiando ingeniería mecatrónica, así que supongo que si no fuera ciclista, estaría entre el básquet y seguir con la universidad”, cerró.

No se relaja ni en tiempos de coronavirus. La pandemia puso un freno de mano, pero Joel embala lo mismo. Va para adelante. Sabe que la única forma de crecer es entrenando. Sueña con grandes cosas y siempre se dice que a los sueños para alcanzarlos hay que perseguirlos. Hace magia para dividirse entre el ciclismo, la carrera universitaria y la familia. El esfuerzo es su principal aliado. A la corta o a la larga llegarán los réditos; y ese pibe que a los 10 años jugaba en la bici con los amigos tendrá su premio y podrá cumplir sus sueños. Es solo cuestión de tiempo.