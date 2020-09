"Pepe" Mujica anunció que se retira de la política

El expresidente de Uruguay José "Pepe" Mujica anunció este domingo su retiro de la política por razones relacionadas a su edad y su salud, además de su disposición a renunciar a su cargo de senador.

"Me encanta la política y no quisiera irme, pero más me encanta la vida. Y como estoy para salir, trato de estirar los minutos que me quedan. ¡Qué defecto!, ¿eh?", indicó a la prensa local el exmandatario, minutos antes de emitir su voto en las elecciones departamentales y municipales de este domingo.

Mujica, de 85 años, explicó su decisión en que su estado de salud le impide las actividades sociales relacionadas con la actividad política.

"Estoy para salir por cuestión de edad, porque tengo una enfermedad inmunológica crónica y es lógico que la política obliga a tener relaciones sociales. Si me tengo que cuidar, no puedo hablar, no puedo ir a un lado y no puedo ir al otro, soy un mal senador, explicó.

De esa manera, confirmó su retiro de la política, en medio de la votación que se abrió este domingo en Uruguay para elegir a los gobernadores de los 19 departamentos e intendentes de 125 municipios para el período 2020-2025.

Por otro lado, el expresidente se disculpó con la candidata a intendenta de Montevideo por el Partido Nacional, Laura Raffo, a quien había criticado en un acto público por "bajarse de los taquitos para descubrir que en Montevideo hay ratas".

"Se enojó, ella es muy digna, yo no la conozco, yo me refería al contenido y estaba en el Cerro hablando con mi barra. Que me perdone, al fin y al cabo soy una oveja negra, pero yo le tengo respeto", aseguró.

Posteriormente, Raffo aceptó las disculpas: "Leí las declaraciones, me parece bien, acepto las disculpas, por supuesto. Pero creo que lo central hoy es concentrarnos en el día de la elección", dijo luego de votar.

