Espera una pericia para saber si los restos hallados son de su hijo

El deseo de Pedro Pacheco, el padre de Pablo Pacheco, el joven que el 30 de mayo de 2018 desapareció en La Punta, no ha cambiado. Hace tres meses dijo que esperaba poder despedirlo cuando concluyeran todas las diligencias judiciales, siendo la más importante un cotejo de ADN para confirmar la identidad de los restos hallados el pasado 25 de junio cerca de un parque solar de La Punta. “Pero todavía no puedo darle una cristiana sepultura porque todavía no se hace el ADN y no me los entregan”, dijo Pacheco padre este martes.

Si bien es altísima la posibilidad de que los huesos encontrados sean de Pablo —el 26 de junio los familiares reconocieron en la morgue las prendas de vestir, su billetera con toda su documentación (incluido el DNI) y el celular— es importante que se pueda acreditar científicamente, a través de la prueba genética, la identidad. “Ordenamos el peritaje, iniciamos todo el trámite para hacer el cotejo de ADN, pero no es posible porque Laboratorios Puntanos no está realizando este tipo de estudios”, explicó la jueza Virginia Palacios.

La magistrada dijo que al respecto han elaborado un informe. “Lo primero que hacemos (en estos casos) es pedir autorización a Contable, es lo que siempre se hace. Y cuando pedimos turno para la extracción de las muestras al padre, que es con lo que después se cotejan los restos, ahí es donde nos contestaron del laboratorio que no están realizando estudios de ADN”, en este contexto de pandemia, refirió.

Tras consultar en el Juzgado, Pacheco se acercó a la morgue. Comentó que allí le dijeron que “los restos nunca se tocaron, que siguen ahí, conservados en la cámara”, y que continuarán allí hasta que dé la orden la Justicia. “Cuando estuvimos en la morgue a fines de junio me dijeron que el ADN demoraba un mes. Calculaba que en julio, a más tardar en agosto, ya iba a tener los restos, pero vamos para cuatro meses. Ya van dos años y casi cuatro meses de la desaparición de Pablo, y dos años y un mes demoraron en encontrar los restos. Lo único que quiero es que ya descanse en paz”, indicó.

El 25 de junio a media mañana, 50 policías comenzaron el rastrillaje ordenado por la jueza Palacios para dar con algún indicio de Pablo, el joven de 25 años que desapareció de La Punta, donde vivía con su hermano. Cerca del mediodía, los efectivos localizaron cerca de un parque solar Cerros del Sol, en un terreno regado de sus pastizales y arbustos frondosos y espinosos, los restos de una persona.

La escena hallada guarda similitud con otras observadas en suicidios por ahorcamiento. Había una soga asida a un árbol, y muy cerca, prendas de vestir que contenían material óseo y otros restos humanos.