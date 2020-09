Una escuela incentiva con videos a los alumnos de 6º año

Con la idea de acompañar a los alumnos de sexto año, quienes por la pandemia no pudieron realizar las actividades típicas de próximos egresados, directivos y docentes de la escuela Nº 13 “Profesor Roberto Moyano”, de Juana Koslay, en el Día del Estudiante les hicieron llegar videos hechos por ellos mismos con frases alentadoras. Y germinó la idea que esta actividad se repita una vez por mes hasta fin de año.

La directora del establecimiento, Analía Zaldúa, comentó que en un principio se enteraron que otros establecimientos escolares les llevaban distintos regalos a los futuros egresados, pero que para ellos era bastante complicado, ya que el número de alumnos es elevado: 102. De igual manera, no fue un impedimento para estar cerca de los jóvenes. Se pusieron manos a la obra y comenzaron a proponer distintas alternativas.

“La idea era que cada uno de los chicos recibiera un mensaje personalizado. Fue así que convocamos a todo el personal. No solo a los profesores, sino también a preceptores y directivos”, dijo emocionada Analía, quien señaló que cada uno debía apadrinar a un estudiante, y que en total fueron 50 los que se unieron a la iniciativa.

Detalló que una preceptora fue la encargada de avisarles a todos los jóvenes que a partir del 21 de septiembre iban a tener un padrino o madrina que los acompañará hasta fin de año, y que les tenían preparado un regalo para celebrar la primavera.

"Primero pensamos en enviarles una tarjeta, pero cuando empezamos a charlar vía WhatsApp salió una propuesta más bonita: hacer un video corto, pero con el nombre del alumno, fotos y música. También quisimos rescatar algunas frases motivadoras que tenían que ver con superarse, ser mejores cada día y que se den cuenta que no están solos. Todo fue hecho con mucho amor”, destacó la directora, y manifestó que en la madrugada del Día del Estudiante comenzaron a enviarlos.

“Tuvimos respuestas muy lindas. Algunos nos dijeron que les alegramos el día, ya que no pudieron celebrar; hasta una mamá se comunicó de manera personal para agradecer el gesto. Queremos darle continuidad y hacerlo una vez al mes. Si todo sale bien, a fin de año los chicos conocerán a las personas que estuvieron detrás de esos mensajes”, dijo la docente.

La directora señaló que la pandemia es complicada para todos, pero más para los jóvenes, porque no pudieron disfrutar de un montón de cosas, como hacer la presentación de su promoción, compartir con sus amigos, entre otras, aunque destacó que bajo estrictos protocolos hicieron la Promesa a la Bandera en el patio de la escuela. “Pensábamos que volvíamos a las aulas en agosto, luego en septiembre y cada vez se estira más la apertura, por eso nuestra intención es acompañarlos y alentarlos”, resaltó.

Alex Aguilera fue uno de los tantos estudiantes que recibieron el video y comentó que no lo esperaba, por lo que a él como también a sus compañeros los tomó por sorpresa. “No sabíamos nada. Fue un hermoso gesto que nos alegró el día a todos”, dijo.

Manifestó que nunca imaginó vivir el Día del Estudiante de esa forma. “Este año es particular. No es lo mismo estudiar en un aula que con la modalidad virtual, no salir al recreo, pero hoy nos toca cuidarnos, no nos podemos enojar. Ya nos volveremos a encontrar”, concluyó.