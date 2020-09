Una marca vegana representará a San Luis en un certamen nacional

Un emprendimiento de zapatos veganos, es decir libres de crueldad animal, se llevó el premio que entrega todos los años la Cámara de Comercio (CAME) de San Luis y participará del certamen nacional al Joven Empresario Argentino, que será el 17 de septiembre y se transmitirá a través de la plataforma Zoom. La merlina Natacha Giunta, quien elabora artesanalmente la marca de calzados homónima, representará a la provincia.

La marca de Natacha nació en la Villa de Merlo hace siete años, de una obsesión por los zapatos. "Siempre me gustaron el diseño y la moda, y de grande empecé a comprarme mucho calzado, estaba un poco obsesionada. Un día, paseando por Córdoba, vi en una vidriera unas sandalias espectaculares que me llamaron muchísimo la atención. Eran muy coloridas, tenían un diseño muy exclusivo y raro, pero no me las podía comprar. Ahí la cabeza me hizo un click y pensé que quizás no era tan difícil hacerlas. No sé por qué se me cruzó esa idea por la cabeza, porque en realidad no es para nada fácil hacer zapatos", contó riéndose.

Pero en ese momento lo decidió. Comenzó a investigar e inició una carrera en Córdoba donde iba a estudiar todos los fines de semana. "Y así fue como empecé. Continué mi trabajo como empleada y los zapatos me los hacía para mí o para alguna amiga que me pedía. Pero de repente tenía cada vez más pedidos y un día aposté todo por mi empresa y dejé mi otro empleo", contó.

Si bien al principio el producto de Natacha era de cuero animal, en 2018 su vida tuvo un giro inesperado. "De la noche a la mañana no comí más carne. No fue una decisión consciente, sino más bien me dejó de gustar. Fue algo que me pidió el cuerpo. Después de investigar acerca del veganismo y el maltrato animal que existe en la industria cárnica, trasladé mi nuevo estilo de vida a mis zapatos. Eso hizo que fuera un boom", describió.

El año pasado participó del "Vegan Fashion Week" en Estados Unidos. "Ahí conocí gente maravillosa y aprendí un montón de cosas, fue espectacular", manifestó la empresaria.

Natacha vende zapatos a varias provincias como Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y Tierra del Fuego. También al exterior, como España, México y Estados Unidos.

El vicepresidente de CAME Joven, Emmanuel López, aseguró que la elección de Natacha como ganadora del premio a nivel provincial fue porque su emprendimiento "es muy interesante y tiene muchos méritos. Es un producto que apunta a un segmento y un público que busca generar una conciencia social".

"Creemos que es muy bueno para San Luis y que es un calzado de alta calidad y muy reconocido", añadió.