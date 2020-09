"Es una falta de respeto apuntarle al hijo de Mónica"

El abogado que representa a los hijos de Mónica Ramos, Hugo Scarso, entiende y respeta la tarea y el rol de los defensores, que él mismo ejerce en otras causas. Más aún, cree que algunas sospechas —que son plausibles de leer en la serie de medidas pedidas por los abogados de Núñez— deben ser investigadas. Pero con lo que no está de acuerdo es con que se trate de instalar dudas sobre el propio hijo de la docente asesinada, Martín Ramos. “Es una bajeza bastante importante, es una falta de respeto apuntarle a él, no entiendo el por qué”, expresó, en contacto con El Diario de la República. “Si ellos pretenden que se haga un ADN e introducirlo al hijo de Mónica es una decisión de la defensa que no comparto, porque cae extremadamente bajo”, reiteró.

La defensa “trata de desvirtuar la participación de Núñez, algo que es lógico, es su trabajo, pero no creo que lo consiga. Trata de que obtenga la libertad antes del debate oral. La prueba es contundente en cuanto a la participación de él. Está imaginando sospechosos. Dirige estados de sospecha sobre terceras personas, respecto a algunas estoy de acuerdo, con otras no”, dijo, sin entrar en detalle.

Del entrecruzamiento de los mensajes de textos entre dos personas allegadas a Mónica, “oportunamente se pedirá declaración y se verá cuál es el alcance del tema”, refirió.

Otra cuestión es el comportamiento de una de las personas allegadas a Mónica el día del homicidio. “La conducta desplegada es diferente, el interés del ingreso a la vivienda. Hay una serie de cosas bastante raras que llaman la atención”, manifestó. Entre los testigos que la defensa ha requerido se cuenta el del abogado Pedro Gianello, amigo de la profesora, quien estuvo el día del hecho “y sabe cuál es la conducta que ha desarrollado la persona que a mí me interesa personalmente” que se investigue.

El querellante adelantó que se opondrá a que las declaraciones se tomen por teleconferencia.

Semanas atrás, el letrado había referido que hay un problema general, no particular de esta causa, en relación a las notificaciones a los testigos, que directamente no se hacen, afirmó. Y ayer consideró que lo que está muy lento, a su criterio, es la parte resolutiva judicial, como la fijación de fechas de audiencias y lo relativo a pericias. “Hubo algunas audiencias con personas que están fuera de la provincia. Las periciales se demoran, no por quienes tienen que hacerlas, sino por oficios, cédulas”, explicó.

Por las averiguaciones que han practicado, el Departamento de Investigación de Delitos Complejos del Poder Judicial tiene varias pericias realizadas, pero no llega el oficio del Juzgado requiriéndolas, dijo, para ilustrar. Si en algo coincide con la defensa es en la importancia de que se obtenga el o los perfiles genéticos del material extraído de las uñas de la docente, para hacer los cotejos con sospechosos. “El resto son presunciones”, consideró.

El regreso a Fase 1 determinó que se suspendieran las actividades presenciales en Tribunales, y hasta la semana entrante no se sabrá cómo será la continuidad, dependiendo de si se prorroga o no.

De cualquier modo, el letrado anticipó que, si se decreta que los testimonios que restan —son “cinco o seis”, que calificó de “extremadamente importantes”—, se realicen por teleconferencia se opondrá a ello. “Son testigos que viven en la ciudad de San Luis y respetando la distancia, se pueden tomar estas declaraciones en el Juzgado. “Es relevante la presencia del testigo delante de la querella, la defensa, la Fiscalía, el juez, porque hace que uno descubra gestos, un estado de nerviosismo o lo que sea con una facilidad que evidentemente no se logra pantalla de por medio. Hay cosas que uno ve en el lugar, en la inmediatez. El testigo transmite, a medida que declara, la certeza, la mendacidad, una serie de comportamientos que uno, con un poco de años en esto, sabe ver perfectamente”, argumentó.