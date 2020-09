Carlos Urteaga en la Casa de San Luis

Carlos Urteaga encontró los trazos surrealistas de Salvador Dalí a 40 kilómetros de la ciudad de San Luis, entre los montículos de sal que al atardecer se funden con los naranjas, violetas y fucsias del cielo para formar un paisaje único. El pintor nacido en Merlo, quien hace 25 años vive en la capital puntana, recorrió la provincia y pintó las sierras, los arroyos y los diques que la recorren y recubren como las raíces de un árbol. Pero no fue hasta que llegó a Salinas del Bebedero que se encontró con el espíritu del arte plástico.

Durante todo el mes las pinturas y dibujos que el pintor puntano —director de la Escuela Secundaria de Arte "Nicolás Antonio de San Luis"— realizó en los últimos 15 años de acción artística, rotarán todos los viernes en la muestra virtual que se encuentra en las redes sociales de la Casa de San Luis. En total serán 32 piezas, 22 pinturas y 10 dibujos en grafito, sobre las distintas facetas artísticas que recorrió Carlos a través del tiempo.

“Hice una selección de obras con cada una de las escuelas que atravesé: va a haber surrealismo, realismo, retratos y paisajismo, que es lo que más hago actualmente”, explicó el pintor de 50 años y detalló que la primera parte de la muestra abarca las obras sobre el paisaje de San Luis, con una presentación en video con el fondo blanco de las Salinas del Bebedero.

“Hace 12 años comencé con un grupo de artistas a hacer intervenciones en los pueblos del interior. Iba, hablaba con el intendente y entre diez artistas pintábamos partes de la región. Luego donábamos las obras al pueblo”, detalló Carlos, y agregó: “Ahí vi que los paisajes de San Luis son tan diferentes, tan raros de un lugar al otro... Y cuando empecé a conocer las Salinas del Bebedero dije: 'Acá está Dalí'. Vi las parvas de sal y el desierto y pensé 'estoy entrando en una de sus pinturas'. Para mí, es único”.

4 obras de Salinas del Bebedero integran la primera entrega de la exposición. El viernes próximo, más.

Otra de las facetas que estarán plasmadas en la muestra online será un recordatorio de la etapa en la que el pintor se enamoró de los rostros humanos, sus rasgos y gestos. “Hice un retrato de Marilyn Monroe, pero no como todo el mundo la ve, sino que hice mi propia adaptación. También pinté a Freddie Mercury y a la Madre Teresa de Calcuta, basándome en cuadros y rostros de ellos. Es surrealismo porque al unir las caras e imágenes salió una pieza nueva, no es el retrato clásico que uno puede ver en cualquier lugar. Son todos personajes que me han interesado en la vida e intenté sacar la esencia que tuvieron en sus vidas”.

Carlos no logra recordar cuándo exactamente comenzó su pasión por el arte plástico, aunque asegura que pinta desde que tiene uso de razón. A lo largo de los años trabajó con acrílicos, técnicas mixtas y óleos. Sin embargo, su arte no se agota y su secreto es dejarse llevar por lo que siente. “Tal vez de acá a un par de años cambie de temática nuevamente y me sienta más cómodo con otra cosa. Nunca se sabe”, dijo el artista, quien no le teme al cambio.