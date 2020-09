Un destino electrizante para el Dj Ariel Ruiz

En la música electrónica no todo se reduce a la selección de ondas sonoras que recorren y hacen vibrar el cuerpo. Para Ariel Ruiz se trata de lograr una explosión de instrumentos, ruidos y voces que se conviertan en los condimentos que alimenten sus compacteras y los oídos de quienes lo escuchan. Durante diez años, sintetizadores, guitarras, ecualizadores y teclados mantuvieron el ritmo constante de los latidos de Suonare, el proyecto de música que comenzó como un juego entre amigos de un barrio de San Luis y llegó a los sellos europeos.

Ariel descubrió su pasión por la música a los 13 años cuando tuvo su primera guitarra y soñó en convertirse en el próximo Kirk Hammett, el histórico guitarrista de Metallica. “Comencé a ir a clases a la tarde en la Escuela de Bellas Artes y después me cambié para estudiar ahí, me enseñaron a leer partituras, tocar la guitarra, el piano y el bajo. También me empezó a gustar el Metal, que es un género más exigente con la guitarra”, narró el músico, que luego descubriría su verdadero amor: la electrónica.

Un grupo de amigos en el barrio Malvinas Argentinas —donde vive todavía— un poco más grandes que él, le pasó música y quedó encantado. "Ahí empezó el gusto por la electrónica y no se me fue más”, contó el músico. Ese fue el puntapié inicial para que Suonare comenzara a resonar en su cabeza.

Unos años después, en 2010, con ese mismo grupo de amigos Ariel formó el proyecto musical que hoy lidera. “Bajamos nuestros primeros programas y producimos durante casi un año y medio, hasta que empezamos a mandar demos a los sellos. En 2012 salieron varios temas a la venta a través de distribuidoras y mercados digitales”, relató Ruiz. Luego de los primeros tracks surgiría el más exitoso de Suonare, “Destiny”, que fue contratado por uno de los sellos más importantes de Europa.

Cuando empecé con la música no me imaginaba como DJ; ahora es lo que quisiera hacer toda la vida

Actualmente, el DJ maneja en soledad el proyecto musical que encaró hace 10 años con sus amigos. Con un estilo bien marcado, nada entre el Progressive House, House y Nu Disco, que se caracteriza por sus toques de música de los '80, y los combina con distintos instrumentos.

“Para componer arranco por las baterías y las percusiones, más adelante juego y veo si le pongo alguna voz. Se usan mucho los sintetizadores que simulan un instrumento por ondas de sonido y los vas moldeando, entonces queda de una forma única. Eso lo combino con lo tradicional, como un piano clásico, una guitarra o flautas, así como se puede hacer algo más oscuro, con más bajos. Es muy versátil”, describió el productor.

Sin embargo, su gran secreto es otro. “Si bien lo más importante del sonido es la vibración, lo más importante es que haya una selección previa donde sepas de qué estilo son los temas que vas a tocar, es la clave para que la fiesta sea un éxito”, reveló.

“Southern breeze” y “Memories” son los últimos dos EP que sacó Ruiz, quien a pesar de tener tantos años de trayectoria asegura que la electrónica es un estilo musical inagotable. “Al día de hoy trato de seguir perfeccionándome, pero es algo que nunca se termina de aprender, aparte se actualizan todos los software y los programas para usar, entonces el mercado es muy amplio”, explicó.