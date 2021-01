COVID-19: advierten por las secuelas en pacientes jóvenes

A lo largo de estos meses se han dado a conocer las diferentes secuelas que deja el coronavirus, tanto en los adultos mayores, como en jóvenes. Pero aseguran que son estos últimos quienes en su mayoría no toman conciencia de este problema sanitario. Advierten que algunos de los daños que deja son la falta de aire, problemas cardíacos, pulmonares, emocionales, entre otros.

La médica infectóloga del Hospital San Luis, Gisela Bejarano, comentó que la COVID-19 produce inflamación en el organismo, pero sobre todo a nivel pulmonar, uno de los órganos más afectados por el virus, que deja tos crónica y falta de aire. Explicó que los pacientes jóvenes son los que más lo notan, ya que al ser activos y realizar actividad física les cuesta más retomar el ritmo. “Este órgano es un tejido que es como un elástico, y su función es inflarse y desinflarse. La hinchazón que se produce se cura con cicatrices y eso deriva en fibrosis, por lo que el pulmón pasará a ser rígido y no cumplirá la función que tiene, eso restringe la capacidad de respirar. No podrán hacer actividades que antes hacían o estarán cansados”, detalló.

Explicó que está demostrado que después de que los pacientes se recuperan, estas secuelas permanecen por mucho tiempo en el organismo. Por lo general, mientras más graves son los casos, mayores son las consecuencias, aunque Bejarano destacó que esto variará de acuerdo a cómo responda el cuerpo de cada uno. “La pérdida del gusto y el olfato puede durar de 4 a 8 semanas o mucho más. Pueden presentarse síntomas de cansancio, decaimiento, dolor en el cuerpo y mialgias, entre otras”, precisó.

Aseguró que en muchas ocasiones los jóvenes se creen inmunes y que solo fallecen los adultos mayores que tienen enfermedades de base; pero, por lo contrario, se ha visto que sucede lo mismo con las personas de este rango etario y que se encuentran sanas. “Cualquiera puede terminar en una terapia intensiva con ventilación mecánica. Hay algunos que llegan a terapia intensiva y es desesperante. Hemos tenido pacientes ancianos, diabéticos, obesos, hipertensos, que fuman, pero también gente de menor edad que no tenía ninguna enfermedad".

Resaltó que otro de los problemas que causa el virus es la hipercoagulabilidad en la sangre, que favorece la formación de coágulos, los cuales pueden impactar en los pulmones y provocar cuadros graves tales como trombosis en las piernas, inflamación en el corazón, arritmia, miocarditis, como así también infartos, aunque no son tan frecuentes. “En los casos más graves se pueden ver las complicaciones cardíacas”, destacó la especialista, quien detalló que otra de las consecuencias que se presenta se relaciona a lo emocional.

“Al enterarse que son positivos a los jóvenes les da mucha angustia y más saber que tendrán que aislarse; aunque todos pasamos por este proceso, ellos deben estar totalmente solos. También presentan ansiedad e incluso algunos llegan a desarrollar depresión. Los más severos pasan por estrés postraumático”, explicó la infectóloga. Asimismo, expresó que la enfermedad no es simple y banal. “Hoy lo vemos en la calle, después de las Fiestas de fin de año fue impresionante ver tanta gente sin tomar ningún tipo de precaución, como si no pasara nada. También se observa a nivel país y mundial, los rebrotes y la segunda ola que viene”, comentó Bejarano. Señaló que el sistema de salud del Reino Unido está colapsado, ya que no puede dar respuesta a la cantidad de infectados que tiene, lo mismo en España, Italia y Estados Unidos, en donde nunca bajó la incidencia.

“Somos seres sociales y en Latinoamérica estamos acostumbrados a saludarnos con abrazos y besos. El no poder hacerlo es difícil, pero lamentablemente es lo que no tenemos que hacer. Hay que esperar las vacunas y que se haga de forma masiva. Todos queremos que se produzca el gran cambio, pero hay que tener paciencia”, acentuó la especialista, quien resaltó que falta más concientización.