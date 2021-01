Danny Ocean llegó al billón de reproducciones y se lo dedicó a los venezolanos exiliados

Lanzado en 2016, "Me rehúso" es el tema más escuchado de la última década en Spotify en América Latina. Foto: Télam.

El reguetonero Danny Ocean alcanzó el billón de reproducciones en Spotify de su tema "Me rehúso" y dedicó su logro "a los venezolanos y venezolanas que se han visto forzadas a dejar su país".

El intérprete y productor mencionó especialmente a sus compatriotas al referirse a los 80 millones de personas en el mundo que se han visto obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de persecuciones, conflictos y violaciones de derechos humanos, que recordó al recibir la distinción.

“Aún me sorprende de `Me rehúso´ que a pesar de que ya hayan pasado varios años, aún las personas la cantan y la viven como la primera vez. Nunca imaginé que un regalo de San Valentín y una canción con un trasfondo social me cambiaría la vida y llegaría a donde ha llegado", expresó el artista nacido en Caracas, según informa una gacetilla de prensa.

Y añadió: "Gracias a cada una de las personas que han vivido y cantado esta canción a todo pulmón. Estos mil millones van dedicados a todos los refugiados y personas forzadas a desplazarse, incluyendo venezolanos y venezolanas”.

Danny Ocean es colaborador de Alto Perfil para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Lanzado en 2016 de manera independiente, "Me rehúso" es el tema más escuchado de la última década en Spotify en América Latina y batió el récord de ser la canción latina con más semanas de permanencia en el Top 50 global de la plataforma, con 36 acumuladas. En tanto, el correspondiente video en YouTube suma más de 1.400 millones de reproducciones.

Télam / AFA