Ya aplicaron más de 500 multas por no cumplir con los protocolos

Luego de conocerse la dura sanción que recibieron los responsables de organizar fiestas no autorizadas durante diciembre del año pasado en Villa Larca, La Florida, La Toma y, en la Unidad de Juzgamiento confirmaron que desde que comenzó la pandemia se han labrado más de 500 actas de infracción en la provincia por no cumplir con los protocolos sanitarios para la prevención del coronavirus.

La titular de la Unidad de Juzgamiento, Claudia Heit, indicó que ya se han aplicado multas por un total de 27 millones de pesos. Igualmente, precisó que muchas de estas sanciones económicas actualmente están en trámite administrativo o aún corre el plazo para abonar la sanción. La funcionaria señaló que los pagos ya efectivizados superan los 7 millones de pesos, un monto que se actualiza de forma constante.

Aseguró que la prevalencia en relación al tipo de infracción es “dinámica”. Al principio de la cuarentena, la mayoría de las infracciones era por no respetar normas, como la adecuada provisión de alcohol en gel o el distanciamiento social; mientras que ahora muchas reflejan el incumplimiento en el que incurren propietarios de locales por no utilizar la app que permite establecer la trazabilidad.

“Tenemos muchas infracciones porque no se no bajan la aplicación. Es una falta bastante reiterada. A la trazabilidad hay que hacerla con la app, no con lápiz y papel”, afirmó Heit, quien subrayó que otra falta que se está dando de manera frecuente en la provincia en las últimas semanas son las fiestas no autorizadas.

Señaló que los operativos para controlar el cumplimiento de los protocolos son realizados por los inspectores de Defensa del Consumidor y también por aquellos que pertenecen a los municipios.

El ministro de Seguridad, Luciano Anastasi, manifestó en declaraciones radiales que si bien las multas más importantes recayeron sobre eventos que tuvieron una gran repercusión mediática, “es importante que toda la población sepa que se ha venido trabajando en el cumplimiento de los protocolos”, y dijo que “todos los incumplimientos han sido sancionados en cuanto fueron detectados”.

Advirtió que estas acciones tienen consecuencias, “porque además recibieron una imputación judicial por la causa penal correspondiente, y luego la Justicia determinará cuáles serán esas responsabilidades”.

Anastasi explicó que “lo que estamos atravesando es un problema muy serio, y por eso es muy importante que todos entendamos que estas normas están pensadas para cuidarnos, y que la mayoría de la sociedad está de acuerdo en que establezcamos pautas para hacerlo”. Asimismo, señaló que “cada vez que un irresponsable no cumple con una de estas normas, puede producir una consecuencia directa en algún familiar o en un ser querido. Desde ese punto de vista, debemos castigar como en cualquier sociedad la inconducta que trae consecuencias para todos nosotros”.

También resaltó que “estas conductas están tipificadas en el Código Penal, no es una normativa nueva. Ya fue pensada, porque en medio de una pandemia debemos tener responsabilidades extraordinarias respecto de nuestros comportamientos, para evitar consecuencias en el resto de la población”.

El ministro de Seguridad dijo que hay preocupación “porque estamos analizando las cifras que se manifiestan en el aumento de casos. Estamos monitoreando la situación y por eso los controles van a seguir, porque entendemos que esta problemática es de comportamiento social. Lamentablemente, por una minoría que elige no cumplir debemos realizar estos controles, para que todos estemos cuidados y nuestra situación sanitaria sea lo más óptima posible”.

Y rescató que la gran mayoría de la población “cumple con las normativas que el Comité de Crisis y el equipo de salud solicitan, para que entre todos nos cuidemos y hagamos lo propio con nuestros seres queridos”.

Penas por 4 millones de pesos

La semana pasada la funcionaria a cargo de la Unidad de Juzgamiento, Claudia Heit, informó las importantes multas que recayeron sobre los cuatro responsables de organizar distintas fiestas en localidades de la provincia, y que totalizaron los 4 millones de pesos.

Dos de ellas fueron por eventos que se hicieron para celebrar el lanzamiento de la temporada turística, organizados por el intendente de Villa Larca, Marcelo Vílchez, y de Cortaderas, Mario Canali. La otra se realizó en un predio concesionado en La Florida (el balneario Maderos) al señor Fabricio Garis y, finalmente, una privada que se concretó en un campo de La Toma, a Sergio Quaranta.

Fueron aplicadas las multas correspondientes, que en cada caso ascendieron al monto máximo que estipula la norma vigente (Decreto N°3286/2020), que es de un millón de pesos. Señalaron que la sanción fue por la violación de los protocolos vigentes en la provincia que indican la obligatoriedad del uso de tapabocas, el distanciamiento social y la necesidad de realizar la trazabilidad.