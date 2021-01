El penitenciario que chocó, huyó y tuvo una pelea midió 3,91 en el test de alcoholemia

Es altamente posible (si no una certeza) que dos de las acciones que desplegó ayer (miércoles) un agente penitenciario que no está actualmente en funciones fueran consecuencia del alcohol que tenía en el organismo: 3,91 dio el test. Primero José Luis Ledesma Garay chocó con su auto a otro, en la ruta 3. El accidente, según lo informado por la Policía, no fue de gravedad, aunque hubo daños. Pero Ledesma Garay no optó por bajar y tratar de solucionar la cuestión con el otro conductor a través del diálogo. Resolvió irse del lugar. El otro hombre lo siguió y a unas cuadras le cruzó el auto, por lo que se desató una gresca, en la que el penitenciario terminó con una herida en el rostro.

Hace casi cuatro años, el penitenciario fue parte de un accidente en el que una anciana murió prácticamente en el acto, producto de las lesiones que sufrió al ser embestida por una motocicleta.

La investigación del hecho está en manos de efectivos de la Comisaría 3ª. Por la tarde, y habiendo recibido solo la denuncia del otro conductor, las actuaciones estaban caratuladas “Daños y lesiones”, detalló la subjefa de la Comisaría 3ª, subcomisario Nadia Guzmán, quien aclaró que la carátula de la causa podría cambiar, en caso de hacer denuncia la otra parte, es decir, el penitenciario.

El alerta que recibió la Policía cerca de las 10:30 marcaba que había habido un accidente de tránsito y un posterior disturbio en la avenida José Santos Ortiz, antes de llegar a Santa Fe. Lo primero que hicieron los agentes fue identificar a los protagonistas. Uno de ellos era Luis Gabriel Montaña, de 39 años. Ese hombre manejaba un Chevrolet Corsa blanco, dijo Guzmán. Tiene 39 años y es vecino del barrio 500 Viviendas, según los datos que le brindó a los efectivos. El otro partícipe era Ledesma Garay, quien tiene la misma edad y reside en la calle Honduras, por lo que quedó en los registros policiales. Él iba al volante de un Renault Megane negro.

Montaña, el único de los conductores que estuvo en la seccional 3ª, dijo que él iba en su rodado por la ruta 3, cuando a la altura de la maderera Gentile, fue colisionado de atrás por el Megane, refirió Guzmán. Detalló que ambos iban “hacia el norte, como en dirección al centro”.

Foto: Martín Gómez.

En esa circunstancia, explicó la jefa policial, hubo un ida y vuelta de palabras entre ambos conductores, pero sin bajarse de sus respectivos automóviles. Si bien los daños producto de esa colisión no habrían sido extremos, lo cierto es que antes de buscar alguna solución al tema, el conductor del Megane se fue del lugar, y tras él salió el del Corsa, no dispuesto a perderlo de vista.

Fueron por ruta 3 hacia el norte, giraron en la estación de servicio Axion hacia el oeste, en dirección a la ruta 19 para luego continuar por José Santos Ortiz. En esa avenida, antes de llegar a Santa Fe, el conductor del Corsa le cruzó el auto al del Megane, que se vio obligado a parar. Allí ambos se bajaron y comenzó el altercardo que, en un santiamén, pasó de las palabras a las manos.

Según lo manifestado por el hombre del Corsa, Ledesma Garay se mostró muy agresivo y se notaba que estaba bajo los efectos del alcohol. Explicó que por ello, él se defendió dándole un golpe de puño en el rostro, por el que después el penitenciario fue trasladado al Hospital del Oeste. “Estaba descontrolado, decía que era empleado público, del Servicio Penitenciario”, contó una fuente.

A los dos conductores les hicieron el alcotest en el lugar: a Montaña le dio cero alcohol en sangre. A Ledesma Garay la prueba no solo le dio positivo, sino que reveló que la alcoholemia era alta.

Guzmán refirió que, dado que el penitenciario no se había presentado en la seccional, no tenían precisiones de dónde venía y hacia dónde iba, como así tampoco cuál es la situación que reviste en lo laboral. Pero indicó que han solicitado los informes al Servicio Penitenciario Provincial. Había ayer (miércoles) dos referencias que circulaban y que se trataban de corroborar: que está bajo ART o con un certificado psicológico.

Atropelló a una anciana, que murió

La noche del 26 de febrero de 2017, alrededor de las 20:30, José Luis Ledesma Garay intervino en un accidente vial que terminó de la peor manera, con una muerte. Atropelló a una anciana, Angélica del Carmen Jofré. Fue en el cruce de la avenida Centenario de San Luis con la calle de tierra Los Tilos, que corre de sur a norte.

Por su avanzada edad —tenía 81 años— los parientes de Angélica, vecina de la zona norte, siempre trataban que no saliera sola de su casa, sobre todo para cruzar una calle, porque caminaba despacio, contaron los vecinos. Ese viernes a la noche lo hizo, ella quiso cruzar la avenida Centenario y fue atropellada por la moto que conducía Ledesma Garay. Murió allí mismo.