Pedirán clave fiscal para casi todos los trámites de Rentas

Antes, la clave fiscal no era una obligación dentro de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos para realizar consultas, pagar boletas o poder imprimirlas, pero a partir del 1º de febrero, cada persona que tenga que realizar esos trámites deberá obtenerla.

"Esta modalidad siempre estuvo, pero a partir del 1º de febrero será obligatoria para que las personas puedan realizar ciertas consultas", explicó la directora provincial de Ingresos Públicos, Cecilia Badaloni.

La clave fiscal está compuesta por un usuario —que es el número de CUIL o de CUIT— y una contraseña personal a través de la que se puede consultar el estado de todos los tributos y realizar trámites. Por ejemplo, hacer una declaración jurada de ingresos brutos.

La clave fiscal será importante y obligatoria no por una cuestión de seguridad, sino por una reforma que están haciendo dentro del nuevo sistema: "Es a los efectos que estamos modernizando el sistema tributario provincial. No es por una cuestión de seguridad, porque siempre fue seguro, nunca violamos el secreto fiscal ni la confidencialidad. Es un cambio que va en función del nuevo sistema tributario que se va desarrollando", dijo Badaloni.

"La persona que no tenga la clave no va a poder consultar datos referidos al impuesto inmobiliario, declaraciones de Ingresos Brutos ni tampoco inscribirse. No va a poder realizar trámites habituales", contó la funcionaria.

El requisito alcanza a los impuestos inmobiliario, automotor, acoplados y motocicletas e Ingresos Brutos, y servirá para imprimir boletas de pago, consultar estados de deuda y generar volantes electrónicos de pago de esas categorías tributarias.

Quienes no gestionen su usuario y contraseña, a la hora de entrar a la página de Rentas no podrán hacer las mismas consultas que antes, como averiguar los estados de deuda de las patentes, entre otros.

Los trámites para los que no es necesaria la clave fiscal son la impresión de boletas de viviendas y las tasas administrativas.

Para obtener la clave, que será obligatoria a partir de febrero, hay que ingresar a la página web www.dpip.sanluis.gov.ar. Allí, el sistema va orientando al vecino para tramitarla. Se debe tener a mano, para adjuntar, una fotocopia del Documento de Identidad del titular, una constancia de inscripción en AFIP o constancia de CUIL o CUIT de Anses, número de teléfono fijo o celular y dirección de correo electrónico válida para que luego, el agente de DPIP que reciba la documentación envíe la clave fiscal al solicitante.