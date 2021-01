Dos puntanas ascendieron a Primera con Comunicaciones

Mucha felicidad, satisfacción y tranquilidad por haber cumplido el objetivo. Eso transmiten Daiana Alaniz y Marianella Suárez, dos jugadoras de San Luis que visten la camiseta del Club Comunicaciones y lograron el ascenso a la categoría profesional del fútbol femenino de AFA.

El día soñado fue en Salto, donde en un desempate vencieron 5-1 a Sarmiento de Junín, ganaron el Grupo B y lograron el ansiado boleto a la máxima división. Luego, "Comu" fue subcampeón del Torneo Reducido 2020/2021 de la Primera B tras la final ante Deportivo Español —el otro ascendido—, quien lo derrotó 5-2 en cancha de All Boys.

Ayer (lunes), Alaniz y Suárez regresaron a San Luis por vía terrestre. En medio del viaje hablaron vía telefónica con El Diario. "Fue sorprendente para todos porque no muchos apostaban por 'Comu' y Español. Había equipos muy importantes, por ejemplo en nuestra zona estaba Ferro y en la otra, Argentinos Juniors y Banfield", señaló Daiana.

En su grupo eran cinco clubes: Comunicaciones, Sarmiento, Ferro, Estudiantes de Buenos Aires y Puerto Nuevo. Las "carteras"—tal como le dicen al club de Agronomía—, tras perder en el debut, ganaron los tres partidos restantes e igualaron en 9 puntos con Sarmiento. Por eso, se jugó un partido desempate en la ciudad de Salto.

Lo que logramos es algo histórico para el club. A nivel personal, fue una de las cosas más lindas que viví en el fútbol (Daiana Alaniz)

Allí, Comunicaciones ganó 5-1 y logró el ascenso. "El resultado fue abultado pero fue por la eficacia que tuvimos", contó Alaniz, quien abrió el marcador en ese partido.

Por su parte, Suárez agregó: "No lo podía creer. Desde el primer tiempo cuando íbamos ganando 4-0, no caía. A nivel futbolístico fue el mejor momento que he vivido. Creo que vamos a procesar lo que conseguimos cuando volvamos a la pretemporada".

Ambas, protagonistas

Las dos puntanas fueron titulares a lo largo de este torneo reducido. Y en el caso de Alaniz, marcó cuatro goles a lo largo del certamen: "Estoy agradecida al DT por la confianza que me dio. Al principio me tocó jugar en una posición en que habitualmente no lo hacía. Los primeros partidos jugábamos con tres puntas y me tocó jugar de falso nueve. Yo estaba acostumbrada a jugar de frente al arco y no de espaldas. Pero poco a poco le encontré la vuelta. Después cambiamos el sistema y fue más fácil. Además, con el correr de los partidos fui conociendo un poco a mis compañeras, logramos una buena sociedad con las volantes y delanteras. Sumado a eso, me hizo bien la pretemporada que hice en San Luis, en el Ave Fénix con el profe Mauro".

En la final, nos costó entrar en partido. Y cuando estuvimos en desventaja se nos hizo muy difícil darlo vuelta (Marianella Suárez)

Suárez, quien también jugó todos los partidos desde el arranque en la mitad de la cancha, subrayó: "Estamos muy felices por lo que logramos. En lo personal, quedé conforme con mi rendimiento. Y con Dai nos conocemos porque habíamos jugado en el mismo equipo en San Luis".

Lo que viene será disfrutar la chance de jugar en la máxima división del fútbol argentino, en la que ya hay dos sanluiseñas: Martina del Trecco, en River, y Paloma Fagiano, en Racing Club. "Queríamos el ascenso y lo logramos", dicen Daiana Alaniz y Marianella Suárez, quienes ya son de Primera.