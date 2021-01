En el 2020 retuvieron unas mil motos con escapes adulterados

Hubo un número cercano a mil motos retenidas por caños de escape adulterados. Es una cifra importante, se trata de algo que no se puede usar y, sin embargo, se utiliza por moda", sostuvo el juez de Faltas municipal, Alejandro Ferrari, al mencionar las principales referencias del balance anual del Juzgado. De acuerdo a lo que manifestó, las retenciones fueron posibles a raíz de un mayor control en las normas viales, que se coordinó junto a la Policía de la Provincia y a Tránsito Municipal. La estadística se incrementa a más de 1.500 vehículos al señalar otras infracciones como la alcoholemia, la falta de documentación y el estado de las unidades.

Ferrari comentó además que hubo 43 mil actas por faltas de tránsito a lo largo del 2020. Dijo que el porcentaje es similar al de otros años y subrayó que fue clave la posibilidad de concretar controles que antes no se desarrollaban con la misma asiduidad. No pudo precisar los números de cada infracción dado que aún no están digitalizados.

"Gracias a las acciones coordinadas, a la dinámica que representó trabajar con la Municipalidad, con el cuerpo de inspectores y la Policía, con los ingresos hemos duplicado a los gastos del Juzgado, esto hacía muchísimos años que no se daba. Hablamos de que anualmente esta entidad tenía un gasto anual promedio de entre 13 y 14 millones de pesos; ahora estamos por duplicar. Para dar una idea, solo con los ingresos de la Sigem (que se implementó a partir de julio) se cubrieron los gastos del año. No obstante, no tenemos una cuestión recaudatoria, pero si la sanción no es sanción se pierde la toma de conciencia", afirmó.

Sostienen que hubo más controles de alcoholemia, en relación a otros años.

"Los controles de alcoholemia, que representaron números mayores que otros años, y los semáforos en rojo fueron cosas muy significativas. Hubo incluso otras áreas como Medio Ambiente y Zoonosis donde se realizaron otros tipos de controles, como el tema de los perros peligrosos. Se trata de aspectos que no se ven pero que tienen incidencia en el funcionamiento de la ciudad. Por ello, alcanzar 43 mil actas es un número que por sí mismo muestra un trabajo mancomunado que no teníamos con la otra gestión: recuperamos la institucionalidad y el trabajo en conjunto, como debe ser; no puede darse de otra manera", aseveró.

Alcances del año

El juez manifestó que el 2020 fue un año histórico, por el contexto de pandemia que implicó dificultades pero también muchos avances, como la recuperación del espacio físico, ya que en el edificio se concretaron algunas refacciones.

"Pasó un año difícil. Se trabajó en meses escalonados, con guardias, con un sistema diferente, muchos trabajaron en su casa. Estamos preparados para continuar con el crecimiento de la institución. El Juzgado tiene un potencial que está aprovechado en un 40%, le queda un enorme potencial de presencia en la ciudad. No se trabaja solo para la sanción, buscamos que haya un efecto correctivo, que aprendan a no cometer los mismos errores", concluyó.