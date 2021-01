Los policías investigados por una violación negaron la acusación

Los dos policías de la Policía Provincial que ayer fueron indagados en el Juzgado Federal como presuntos partícipes necesarios de la violación denunciada en 2019 por una detenida federal declararon. Los auxiliares, de apellidos Chacón y Quiroga, también rechazaron de plano la acusación, tal como lo hizo el miércoles un oficial principal de apellido Funes, quien es investigado como supuesto autor del abuso sexual, informó ayer la defensora pública oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal en San Luis, Claudia Ibáñez, quien los asistió.

Chacón y Quiroga dijeron que el 21 de abril de ese año en efecto ellos trabajaron en la Comisaría de Villa de la Quebrada —esa es la fecha y el lugar en donde ocurrió el ataque sexual, según la denunciante—, pero negaron haber intervenido en un hecho como el que la mujer ha relatado a los investigadores.

“Chacón era de la guardia entrante (NdP: la guardia cambia a las 8 de la mañana). Declaró que solo intervino en el traslado de la detenida al médico para el control sanitario que se hace por protocolo. Fue con una inspectora mujer, cumpliendo él la función de chofer”, dijo la defensora oficial.

Ese examen médico fue externo, no hubo revisación en la zona íntima, presumiblemente porque la mujer recién al ser indagada por la causa federal —ella fue detenida por la presunta puesta en circulación de moneda falsa— dio cuenta de la violación. De igual modo, dijo Ibáñez, en esa revisación externa no constataron signos de violencia. “Ella refiere en la denuncia golpes serios, y eso no surge del informe médico”, completó.

“Si bien era de la guardia saliente, que estaba en actividad cuando ingresó la detenida, Quiroga declaró que no intervino en la detención y tampoco estuvo como instructor en el sumario vinculado a ella. Refirió que se encontró en la comisaría con la denunciante y su seguridad privada y con la detenida, a quien vio con una policía, que estaba tomándole los datos. Refirió haber buscado con Funes a las dos personas que estaban con la detenida en el baile. Pero cuando llegaron al salón, el baile había terminado, no hallaron a nadie que respondiera a las características que se había dado de estas personas”, resumió.

La defensora dijo que el miércoles, durante la audiencia en la que fue indagado Funes, pidió la eximición de la detención para él, que fue concedida de forma oral. Ayer, hizo la misma solicitud en relación a Chacón y Quiroga, pero, con un criterio distinto, le requirieron que lo hiciera por escrito, y lo hizo. “Le corrieron vista a la Fiscalía, por lo que estamos a la espera de lo que responda y de lo que resuelva posteriormente el Juzgado al respecto. Mientras tanto, los dos están detenidos en la Policía Federal”, explicó Ibánez.

Si se resuelve a favor de ellos la eximición, recuperarían la libertad en las próximas horas. Si no, es posible que permanezcan arrestados hasta que se defina la situación procesal —puede ser un procesamiento con o sin prisión preventiva o el dictado de la falta de mérito—. Según los plazos, el juez tiene 10 días, desde el momento de la detención, para definir si los procesa o no.