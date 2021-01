Ayuda alimentaria, protección a desempleados y salario mínimo para salir de la crisis

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este viernes que la crisis económica inducida por la pandemia de coronavirus en Estados Unidos se está profundizando, por lo que firmó dos decretos de emergencia para ofrecer asistencia financiera a millones de estadounidenses, mientras el Congreso inicia los debates sobre el paquete de 1,9 billón de dólares para ayudar a los afectados por la pandemia.

Los decretos u órdenes ejecutivas aumentan la ayuda alimentaria, protegen a los desempleados y allanan el camino para que los trabajadores del gobierno federal y los contratistas obtengan un salario mínimo de 15 dólares por hora.

“No podemos y no dejaremos que la gente pase hambre. No podemos dejar que la gente sea desalojada por algo que no tuvo que ver con ellos. No podemos ver cómo la gente pierde sus trabajos. Tenemos que actuar ahora”, expresó el mandatario desde la Casa Blanca antes de firmar los documentos, informó AFP.

El gobierno, agregó Biden en otro tramo de su contacto con la prensa acreditada en la Casa Blanca, tiene una “obligación moral” de proveer alivio, pero la decisión también es un “imperativo económico”.

En un país donde las escuelas proporcionaban comidas diarias a los estudiantes de familias pobres, se estima que alrededor de 12 millones de niños tampoco tienen suficiente para comer.

Las colas para los comedores populares han aumentado y los bancos de alimentos están abrumados, incluso en los barrios acomodados de Washington.

“Estamos en medio de una emergencia nacional, tenemos que actuar acorde”, dijo el mandatario, quien señaló que la cantidad de muertes como consecuencia de la COVID-19 serán "mucho más de 600.000".

Actualmente, la cifra llega a los 412.500 decesos por la enfermedad en el país norteamericano.

Télam/LE