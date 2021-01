“La lucha de las mujeres es una inspiración para continuar”

La tecnología permite el acercamiento de las personas en épocas de pandemia. La actriz Francesca Curran se ganó un lugar en Hollywood gracias a su papel de Skinhead Helen en "Orange Is The New Black". Los mensajes de voz permitieron que, desde su casa en Nueva York, la mujer se tome un recreo en su vida y pueda charlar con Cooltura.

La actriz repasó su fanatismo por San Lorenzo de Almagro, su relación con Argentina y celebró el alzamiento femenino con el movimiento Me Too, que desenmascaró a aquellos sujetos que creyeron tener poder por una cuestión de género.

—¿Cómo aprendiste español?

—Aprendí el idioma cuando conocí a mi marido, que es argentino, acá en Nueva York. Yo antes no hablaba ni una palabra. La verdad que esa vez no nos entendimos para nada, entonces él me enseñó el español y yo le ayudé con su inglés. En verdad no se me complicó mucho porque estaba siempre rodeada de argentinos y les copiaba las frases y su manera de hablar. Después de un tiempo me di cuenta que no tenía que tomarme una pausa para pensar lo que iba a decir.

—Interpretaste a Skinhead Helen en "Orange Is The New Black" ¿Cómo te preparaste para ese papel?

—Me preparé un montón para el papel de Helen en la serie porque es un personaje muy chocante, muy fuerte e intimidante en lo físico, y en la vida real soy todo lo contrario (risas). Fue un desafío más en el que tuve solo unos días entre el casting y el primer día de grabación. Me ayudó mucho leer sobre su vida, la supremacía de la raza blanca y su mentalidad. Entonces en dos o tres días me llené de toda la información necesaria. Además hay muchas páginas dedicadas a gente neonazi como ella, un material muy fuerte. Pero mi trabajo era aprender sin juzgar para poder transformarme.

—¿Cómo fue la transformación física?

—Cuando me pegaban los tatuajes, que tenía un montón, me cambiaba en un 100 por ciento mi forma de hablar, de caminar. Era una mezcla perfecta de información e instinto para encontrar su manera de ser.

—¿Te cambió algo la fama?

—Cuando me ofrecieron el papel en la serie, trabajaba en las mañanas en un café y en las noches en un restaurante. Mi casting fue un día miércoles y al siguiente lunes ya estaba grabando. Eso me cambió porque estaba a full con la serie, pero tardábamos seis meses con las grabaciones y después estábamos otros seis meses con la edición. Me tenía que quedar con el secreto de mi papel por el contrato. Me acuerdo que la serie salió un viernes, súper tarde a la noche, y cuando me desperté el sábado a la mañana tenía cientos de mensajes de la familia, amigos y conocidos. ¡Y como cuatro mil seguidores en Instagram! Mi vida cambió en ese sentido. Pero la bendición es que aparezco muy diferente en el aspecto, entonces cuando me junto con las chicas de la serie, ellas no pueden andar en la calle porque siempre les piden fotos. A mí si no me siguen en las redes, no saben quién soy. Así que tengo las mejores de ambas cosas: una carrera que realmente amo y paz y espacio para vivir como quiero.

—¿Algún proyecto cercano tras la serie?

—Ahora está todo muy inseguro por el virus, está todo parado. Tenía algunas cositas en desarrollo, pero está todo en stand-by. Veremos qué pasa en este invierno (americano). El 28 de agosto del año pasado salió una película que realicé en 2019, se llama "Seneca" y salió por HBO. Trata de un actor de Puerto Rico que viene a Nueva York a buscar una carrera en la actuación. Habla sobre los sacrificios, que incluyen a su matrimonio y su hija.

—¿Cómo afectó a Hollywood estos meses sin producciones?

—Estuvieron súper difíciles estos meses sin trabajar. Hablo todos los días con mis amigos actores y tratamos de ser creativos, pero últimamente estamos sin poder trabajar. No solo lo que significa el dinero, sino en la salud mental, sufrimos las ganas de poder salir, de poder usar nuestro talento, de estar con gente comunicándonos y no estar encerrados. Vivimos en Nueva York, un poco alejados de la ciudad y el virus tocó muy fuerte durante marzo y abril del año pasado. Gracias a Dios estamos bien y seguimos como podemos. Es una época muy rara.

—¿Qué te dijo Marcelo Tinelli?

—Lo conocí el año pasado en Cleveland, antes del partido de básquet entre San Lorenzo y los Cavaliers. Me pareció un genio, muy amistoso y sencillo. Es una persona que admiro muchísimo y lo respeto. Está a full con un millón de negocios, pero se mantiene real, conmigo fue un "capo". Hablamos de San Lorenzo, de cómo empezó mi pasión. Hasta nos sacamos fotos. Cuando se estaba yendo esa noche, le dijo a mi esposo que estaba interesante tenerme en el "Bailando" y empecé a tirar unos pasos de salsa para que vea (risas). Ojalá tenga la posibilidad de viajar a Buenos Aires a mitad de este año. Quizás podemos hacer algo juntos para San Lorenzo, "Bailando" o "Cantando". Tengo los dedos cruzados.

—¿Cómo conociste a Viggo Mortensen, otro “cuervo”?

—Lo conocí porque estaba invitada al estreno de su película “Green book”, hace ya unos años. Sabía que era de San Lorenzo, entonces fui al estreno con una camiseta del equipo. Después de la proyección salieron los actores para hablar sobre la película y me vio apenas se sentó: “¡Cuervo, os veo!”. Después de la charla nos dio su atención completa. Nos preguntó de dónde éramos, por qué hablo bien el castellano siendo americana, de los jugadores y hasta me preguntó por qué estaba en el comité de votación para las películas. Le sorprendió saber que estaba en "Orange...". Es un tipo que admiro un montón, inteligente y habla como cuatro idiomas. Ojalá algún día nos volvamos a encontrar, quizás en el estadio de San Lorenzo. Vamos a ver.

—¿Cómo empezó tu fanatismo por el equipo de Boedo?

—Mi esposo es de San Lorenzo desde chiquito. Nos pusimos en contacto con “Los Cuervos de Nueva York” hace unos años y ahora somos parte de la peña. Nos juntamos a ver los partidos y siempre estamos hablando de los nuevos integrantes del club y las proyecciones sobre el nuevo estadio. Somos un grupo medio grande, me da mucho gusto verlos.

—¿Qué sentís con el movimiento Me Too?

—El Me Too acá en Estados Unidos está con todo. Cada día salen a luz nuevos casos y confrontan a los hombres que maltratan a las mujeres en la industria de Hollywood. Es un paso muy importante y hacía falta un movimiento así. Todos sabemos que la industria es muy superficial, basada en las apariencias físicas. Hay muchos hombres con poder que están al top de la escalera de Hollywood que aprovecharon de jovencitas que solo querían trabajar. Me parece crucial que ahora estamos educando a todas, incluyendo a las actrices más jóvenes. La lucha de las mujeres en el mundo es una inspiración para continuar y demuestra que unidas podemos desmantelar el sistema de poder sobre las mujeres. En Estados Unidos estamos agradecidos porque tenemos aliados famosos que usan sus voces y redes sociales para enfocar y difundir el movimiento. Aún falta mucho hasta que saquemos a todos los culpables.

— ¿Conocés Argentina?

—¡Claro que conozco! Fui por primera vez en 2013 y ya hicimos como ocho viajes hasta ahora. Compartimos parte del año allí, un mes y pico. Si nuestros trabajos nos permitiesen me gustaría dividir el año y permanecer en el país más tiempo. Mi marido es de un pueblo chiquito de la provincia de Buenos Aires y es uno de mis lugares favoritos del mundo. Me gustan muchas cosas de la cultura argentina como el mate, las juntadas en familia, la música, jugar al truco, el fútbol. Acá en Estados Unidos estas cosas no existen. Siempre me sentí bienvenida en Argentina y la gente es una maravilla, me siento muy afortunada de conocerla y siempre me llevo un poquito del país en mi corazón.