"Necesito que me devuelvan la plata que robaron de mi cuenta"

Carolina Gisela Sosa fue víctima de una estafa telefónica a fines de agosto del año pasado y todavía espera respuestas de la Justicia y de tres entidades bancarias, a través de las cuales los delincuentes le vaciaron su cuenta. “Necesito que me devuelvan la plata que robaron (de la caja de ahorro) y la de los préstamos que solicitaron en mi nombre y que también se dejaron”, expresó angustiada la mujer, en diálogo con El Diario.

Pide que los bancos Supervielle (entidad de la que ella es clienta), Santander Río y Patagonia le den una pronta solución dado que ya pasaron cinco meses del hecho. Sosa contó que el 26 de agosto del año pasado recibió un mensaje de WhatsApp en el que indicaban que había ganado 250 mil pesos y un Smart TV. “Después me llamaron, me felicitaron por el premio y me dijeron que tenía que darles el número de mi tarjeta de débito para depositarme el dinero. Solo les di el número que sale en la parte delantera. Después cuando me di cuenta de que no debí haberles dado esa información fui e hice una exposición en la Comisaría 2ª y comuniqué esa situación en el sector de Recursos Humanos de mi trabajo, para que no me depositaran más mi sueldo ahí. Y el 28 de agosto le di de baja a esa tarjeta”, resumió la mujer, quien hasta ese entonces no había controlado si hubo movimientos en su cuenta, dado que no tenía home banking.

La víctima comentó que consiguió turno en el banco Supervielle para cobrar su sueldo por ventanilla, el 10 de septiembre. “Cuando fui, me dijeron que la cuenta estaba en cero. Hablé con un empleado y ahí supe que me habían retirado toda esa plata (NdP: en referencia a los haberes) y que habían sacado un préstamo de 145 mil pesos. Pregunté cómo podía ser si yo no había pedido ni había firmado nada y además nunca me había hecho un usuario en home banking, pero no me dijeron nada. El empleado también me mostró que figuraban el nombre de una mujer y un hombre. El nombre de la mujer es Nidia Beatriz Ojeda, que es la titular de la cuenta a la que fue transferido todo el dinero y el del hombre es Gabriel Nicolás Videla Méndez, que figuraba en un correo electrónico del destinatario”, relató con todos los comprobantes en la mano, acompañada por su abogado, Jorge Agúndez.

Los delincuentes obtuvieron sus datos haciéndole creer que había ganado $250 mil.

La mujer dijo que de inmediato le pidió al empleado que le brindara una copia de esos movimientos para poder presentarla al hacer la denuncia. “Se negó y me dijo que no me la podía dar porque era algo confidencial, cuando se trataba de movimientos hechos en mi cuenta. Le dije que no me iba a ir hasta que no me la diera. Hablé con una policía que estaba trabajando ahí y le pedí que le sacara una foto a esos datos y me la pasara porque sí o sí necesitaba una prueba para la denuncia y ahí el chico dijo que no hacía falta, y me dio una copia”, dijo Sosa.

Una vez que consiguió esos datos, la mujer contrató al abogado y juntos comenzaron a recolectar más información. “Como sabíamos que el dinero había sido transferido a la cuenta que esa mujer tenía en el banco Patagonia fuimos hasta ahí con la denuncia. Allí me dijeron que vive en Chaco y que tiene una gran cantidad de dinero en su cuenta, seguramente por haber estafado a mucha gente. Me aclararon que muchos de esos datos que habían quedado registrados en mi cuenta podían ser falsos. Ellos enviaron a investigar mi caso, bloquearon la cuenta de esa mujer y el 3 de diciembre le solicitaron al sector de Operaciones Banelco la devolución de esos fondos, pero todavía no he tenido respuesta. Quiero que me devuelvan la plata de mi sueldo y que le devuelvan al banco Supervielle lo del préstamo que yo no pedí”, refirió.

Sosa contó que con la información que recibió en el banco Patagonia regresó al Supervielle, donde contó lo que había averiguado. “Hablé con el gerente del banco Supervielle que está ubicado en la terminal de ómnibus. Él me dijo que también figuraba que había solicitado un préstamo de 120 mil pesos en el banco Santander Río. Es decir que de mi cuenta estas personas sacaron dos préstamos, este de 120 mil y el de 145 mil que enviaron a esa cuenta del banco Patagonia, más mi sueldo de 40 mil pesos”, detalló. La estafa fue, en total, por 305 mil pesos.

Sosa afirmó que seguirá insistiendo hasta conseguir que todo se resuelva a su favor, a pesar de que 15 días después de que le vaciaron la cuenta los delincuentes volvieron a llamarla, para amenazarla. “Me dijeron que llamaban para decirme que me cuidara porque me estaban observando”, concluyó.