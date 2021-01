"Luza", el proyecto de Azul de la Hoz

Negado a que un nuevo ritmo invadiera su espacio personal, Azul de la Hoz estaba convencido que la música era simple: un par de instrumentos, quizás las voces acompañantes y todo lo demás era decorado o simplemente no se encasillaba dentro de lo que consideraba una buena canción. Al crecer descubrió que a partir de muchas otras cosas la música podía salir perfecta o, al menos, ser más novedosa de lo que él esperaba.

Aunque su interés por ser artista se le despertó en la niñez cuando su madre le regaló su primera guitarra a los 10 años, Azul comenzó a incursionar en la música hace dos. En su cabeza merodeaban las primeras canciones pero sentía que faltaba algo. Al poco tiempo, conoció a "Río Ritmo", un productor puntano que lo ayudó a posicionar su cabeza en algo diferente y le mostró diversos estilos que podía fusionar perfectamente, aunque Azul no estuviera acostumbrado.

Así nació "Luza", su proyecto personal que pasa por el trap y algunas variantes del rap y el hip hop y coquetea también con el reggaetón. Durante el 2020 lanzó un trío de canciones que lo posicionaron en la nueva ola de artistas jóvenes que llegaron para pisar fuerte en la escena de la provincia y diferenciarse del resto por su compañerismo. "F.Q.D", "Exit" y "Da cops" ya se pueden escuchar en YouTube y Spotify.

"El trabajo en equipo que hay detrás de las canciones me ayudó a encontrar un lugar en la escena. Primero, con la colaboración de 'Río', quien me orientó y me llevó a conocer distintas fusiones que sentía impensables. Luego, con colegas que se transformaron en amigos y que terminaron siendo colaboradores acérrimos en cada composición que salía de mi interior", expresó Azul.

Con 24 años, De la Hoz, quien contó que fue criado por su madre en una casa repleta de buenas energías, mucho amor y música por todos los rincones, descubrió que el estilo urbano sería su fiel apoyo para entrar en la nueva ola de artistas locales que buscan en el género darse a conocer y lograr que los puntanos le pierdan el miedo y comiencen a escuchar a sus coterráneos interpretar estilos como el trap o el reggaetón.

"A mí no me gustaba por el simple hecho de que no se ejecutan instrumentos reales, pero al darme la posibilidad de conocer el género descubrí un gigante con muchas aristas para disfrutar", agregó. Para "Luza", el compañerismo es la base de todo proyecto.

El futuro de "Luza" se basa en presentar su EP "980", seguir por el camino de los singles y llenar su canal de YouTube, que crece de a poco. "Me gusta mucho lo estético, que cada canción tenga su videoclip, pero como tarda su tiempo, iré de a poco para no apresurarme y quedar en el olvido", concluyó Azul.