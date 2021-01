Simone de Beauvoir, feminista antes de serlo

Simone de Beauvoir nació un 9 de enero hace 113 años en París. Sus pensamientos e ideas revolucionaron el feminismo y cosechó tantos adeptos como críticas. En 1949 publicó su obra cúlmine “El segundo sexo”, desde donde teoriza sobre la opresión de género y los estándares que obligan a cumplir a una mujer “para llegar a ser mujer”. La filósofa pertenecía a una familia de clase alta y cristiana, pero se reconoció enseguida como enemiga de la burguesía y atea. Después de finalizar sus estudios en literatura y filosofía en La Soborna conoció a Jean Paul Sartre, con quien tendría un amor que duró hasta la muerte de él, en 1980. La pareja escapó a los cánones establecidos de la época, nunca se casaron formalmente ni tuvieron hijos y era más bien un vínculo abierto en donde ambos tuvieron otras relaciones.

“No se nace mujer, se llega a serlo”, es uno de los postulados fundamentales de su obra. Con eso Simone intenta explicar que ser mujer no tenía que ver con la biología, sino que había que cumplir con rasgos y comportamientos estereotipados sobre la “feminidad”, una doctrina que era absorbida desde niñas y que pasaba de generación en generación. Entre ellos estaba la condescendencia, la capacidad y ganas de cuidar a los demás, la simpatía, los estereotipos de belleza y de vestimenta y un largo etcétera que llega a nuestros días. También habló sobre el matrimonio y la maternidad, tomándolos como uno de los mecanismos opresores más grandes, sentenciando a la mujer a una vida dentro del hogar, dependiendo de su marido. La publicación fue un escándalo, para el Vaticano, para sus colegas y para toda la sociedad.

Aun así muchos se preguntan al día de hoy si efectivamente Simone fue feminista. Séverie Auffret, escritora y profesora de filosofía, asegura que no lo fue; por el contrario, fue su libro el que la convirtió en feminista. “Si 'feminismo' quiere decir conciencia de su opresión personal como mujer y de compartir esa condición con las demás mujeres, militancia colectiva para cambiar esa condición con las mujeres, entonces (Simone de Beauvoir) no lo fue”, dice en su libro "Historia del Feminismo". Y expone que, si bien tuvo una vida feminista, no se reconoció como tal ni llevó a cabo ninguna acción feminista hasta 1971, cuando firmó un manifiesto junto a otras 342 mujeres que reclamaba la libertad de la anticoncepción y el aborto.

Auffret agrega: “No es una feminista la que escribe 'El segundo sexo', sino que 'El segundo sexo' transforma a su autora en feminista”. La vida y obra de la filósofa francesa deja mucha tela para cortar. Por lo pronto podemos decir, parafraseándola, que nadie nace feminista, sino que llegamos a serlo.