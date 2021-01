Turismo 2021: los afiliados a DOSEP ya pueden recorrer la provincia

Los empleados públicos que esperaban la clásica ayuda anual para descansar unos días fuera de casa ya pueden ir a la Estación de Interconexión Regional de Ómnibus (EDIRO) en la capital puntana. Este lunes entró en marcha el Turismo Social de DOSEP 2021. Esta vez tendrá una dinámica marcada por la pandemia y buscará potenciar el turismo interno como resguardo epidemiológico de los afiliados y afiliadas.

De acuerdo a lo informado por la Agencia de Noticias San Luis, el principal cambio que aplica la obra social es que ofrece a sus afiliados y afiliadas la posibilidad de financiar sus vacaciones mediante “vouchers” de diferentes valores que podrán ser consumidos en establecimientos vinculados a la actividad turística, previamente adheridos a la Secretaria de Turismo. Entre ellos: alojamientos turísticos, agencias de turismo, locales gastronómicos y locales de artesanías o regionales. Todos los comercios autorizados se encuentran publicados en la página web de la Secretaría.

Monto de los “vouchers”:

2.000 pesos

5.000 pesos

10.000 pesos

El servicio contratado se descontará en la modalidad “por planilla”, en 10 cuotas sin interés. El monto de las cuotas pactadas no podrá superar el 20% de los haberes. Además las afiliadas y afiliados no deben poseer descuentos por planilla de otros servicios, salvo que el monto de las cuotas no supere ese 20%. La operatoria tendrá vigencia hasta el 1° de marzo, tanto para solicitar como para consumir los vouchers.

Las consultas y solicitudes se pueden realizar en la sucursal de la EDIRO o en las delegaciones del interior.

Requisitos

1) Informarse sobre los establecimientos adheridos a la Secretaría de Turismo al momento de solicitar los vouchers.

2) Completar la solicitud de vouchers y cumplimentar los requisitos correspondientes, en la sucursal de DOSEP de la EDIRO para afiliados de la ciudad de San Luis y gran San Luis, o en las delegaciones del interior.

3) Las afiliadas y afiliados solicitantes titulares del servicio de Turismo Social no podrán a su vez ser garantes de otros servicios de turismo de DOSEP.

4) El garante que presente el afiliado deberá ser de planta permanente o contratado con antigüedad mayor a un año y este deberá autorizar que el descuento se realice de sus haberes en caso de falta de pago del titular.

5) Los afiliados que posean deuda de Turismo Social deberán cancelar las cuotas adeudadas, previa autorización para acceder a un nuevo plan.

6) El afiliado tendrá un plazo de siete días desde la fecha de adquisición para presentar el desistimiento y/o renuncia del/ los“voucher/s”, bajo un procedimiento de devolución de los mismos a DOSEP.

Previo al otorgamiento, DOSEP evaluará la situación de cada una de las solicitudes, de acuerdo al cumplimiento de los requisitos a fin de aprobar o rechazar el servicio de turismo social.