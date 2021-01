Intentan ubicar a un hombre que desapareció hace 13 días en Villa Mercedes

En un primer momento, cuando la madre de César Ernesto Montivero notó que su hijo no regresó a su casa, no se alarmó del todo. Sabía que su hijo, que vive con ella en el barrio Aviador Origone de Villa Mercedes, es adulto y no era la primera vez que desaparecía por algunos días. Pero cuando vio que el hombre no regresó para Navidad ni tuvo ninguna novedad de él en los días posteriores, fue a la comisaría más cercana e hizo una solicitud de paradero. Ya hace 13 días que la mujer no sabe nada de él.

Fanny Araya detalló que el hombre de 39 años desapareció el 23 de diciembre. Ese miércoles, a las 9:40, salió de su casa, en Presidente Perón 1459, entre Santa Fe y Arenales, hacia la sucursal que el banco Supervielle tiene en Mitre al 1600. Montivero iba a extraer dinero con la tarjeta de débito de su madre y después se dirigiría hacia el supermercado Carrefour, a hacer unas compras.

Pero jamás volvió ni se comunicó con Fanny o algún pariente o amigo. Por eso, el lunes 28, la mujer fue hasta la Comisaría 36ª para hacer la solicitud de paradero. Describió que su hijo es de contextura física robusta, pesa alrededor de 200 kilos y mide 1,85 metro de altura. Tiene tez blanca, cabellos cortos y castaños claros y ojos marrones. Cuando salió de su domicilio vestía una chomba blanca con celeste, un pantalón chupín negro y zapatillas azules. No tiene cicatrices ni tatuajes.

Fanny dijo que no reportó antes la desaparición porque anteriormente el hombre también se había ido sin decirle a dónde y volvió después de cinco días. Contó que el miércoles 23 había sido un día normal, como cualquier otro, no había sucedido nada extraño o desagradable en los días previos, es decir, no habían discutido ni Montivero tenía problemas con otras personas, hasta donde ella sabe.

La mujer llamó en varias oportunidades al número de su hijo. Pero cada vez que lo hacía la compañía telefónica le informaba que ese número ya no correspondía a un abonado en servicio. Lo mismo hizo el personal de la Comisaría 36ª, confirmó la oficial principal Daniela Kamorosvky, subjefa de esa seccional, y la respuesta del otro lado del teléfono era siempre la misma, que esa línea estaba fuera de servicio.

Fanny comentó que el hombre "tenía problemas con el juego". Con ese dato, los policías revisaron, entre otras filmaciones, las de los casinos de Villa Mercedes. Así descubrieron que, después de haber ido al banco, Montivero había estado en una casa de juegos de la ciudad. Estuvo allí horas.

Pero después de ese momento ya no hallaron registros de él. Fanny se comunicó con sus otros hijos, que viven en San Juan, para consultarles por el desaparecido. Pero, por lo visto, tampoco viajó a aquella provincia.

Ahora la Policía trata de contactarse con algunos parientes que viven en Mendoza e intentan averiguar si Montivero tomó algún micro hacia esa provincia, refirió Kamorosvky. "El problema es que este señor no era muy activo socialmente. Al menos hasta ese momento estaba sin trabajo y no tenía amigos. No usaba redes sociales ni WhatsApp. Él tiene apenas un teléfono que es analógico, con mensajes de texto", detalló.