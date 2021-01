De viajar 160 km diarios para entrenar, a ser titular indiscutido

Uno ve a Ricardo Valdeón defender el lateral derecho y pasar al ataque, y parece que fuera un experimentado que lleva una vida en el puesto, pero el pibe apenas carga con 5 partidos oficiales en la Primera de Sportivo Estudiantes en el Federal A.

Es que para el tomense de 22 años, jugar es lo más simple. Lo difícil fue llegar a Primera y todo el sacrificio que tuvo que hacer, él y sus padres, para poder vivir este presente de ensueño.

"Llegué a Estudiantes hace 4 años, a una prueba en la que me evaluaron Gerardo Gómez y Sergio de la Fuente; se quedaron conformes y me pidieron que me quedara. Los primeros dos meses viví con mi madrina, que es de San Luis, pero para no incomodar decidí viajar todos los días de La Toma a capital. Entrenaba y me volvía, eso duró un año. Después, gracias al esfuerzo de mis padres (Elizabeth y Ricardo), pude alquilar algo acá en San Luis a medias con un amigo", detalló Ricky.

Los siguientes fueron años de formación y de acostumbrarse a la posición. "Yo había jugado medio campeonato en el Club Recreativo La Toma como lateral, pero antes había pasado por el Club Social y Deportivo Naschel, donde jugaba de volante por derecha y hasta de media punta", rememoró.

Esa variedad de posiciones explica el buen manejo de pelota y el criterio de Valdeón a la hora de pasar al ataque, aunque él cree que puede dar más.

"En los primeros partidos me sentí muy atado, por el miedo a no cometer errores, pero mientras más jugás vas sintiendo el progreso. En ese momento fueron muy importantes las palabras de apoyo de mis compañeros con más experiencia, quienes me alentaron en lugar de reprocharme, y eso me dio tranquilidad".

El regalo para mamá

El 4 de diciembre Ricardo no pudo darle un beso de feliz cumpleaños a su mamá Elizabeth ni tampoco compartir un desayuno. Ese mismo viernes le confirmaron que era titular ante Peñarol de San Juan y, entonces, al whatsapp con el saludo se le sumó un "voy de titular".

"Por la pandemia no pudieron estar en la cancha, pero vinieron a San Luis, vieron el partido por internet en el departamento y me esperaron para pasar un rato juntos", contó Ricardo.

Lo que viene

Mañana enfrentará a Cipolletti en Río Negro y después el plantel se preparará para un desafío duro, pero hermoso, como es el partido de 32avos de final de Copa Argentina ante Huracán de Parque Patricios.

"Será una buena medida para ver qué tan lejos estamos del nivel de los equipos de Primera División, tanto a nivel grupal como individual. También va a ser un partido que verá mucha gente del fútbol de todos lados, por lo que significará una hermosa vidriera para nosotros", cerró