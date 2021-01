Denuncian envenenamiento de perros y gallinas en Nogolí

La mañana del miércoles pasado, la familia Calderón se encontró con un panorama desolador. Sus tres perros, un gallo y cinco gallinas estaban muertos. Los canes despedían una baba blanca, lo que les dio la pauta de que habían sido envenenados. La familia radicó la denuncia en la Comisaría 45ª de la localidad de Nogolí y está a la espera de que envíen el sumario al Juzgado que corresponda, para esclarecer el hecho. La única certeza que tienen es que el producto que emplearon para matar a los animales es muy potente y temen por la vida de los niños y la gente de la zona.

"Cerca de las 5 de la mañana —del miércoles— mis padres escucharon que pasó un auto por el puesto La Primavera y luego volvió a pasar. Les llamó la atención en ese momento por la hora, pero como hay un hotel cerca pensaron que se podía dirigir hacia allá", comentó Rosa Calderón. Cree que pudo tratarse del responsable del hecho.

Cuando se levantaron, los padres de Rosa —Carlos Alejandro Calderón y Josefa Becerra— salieron de su casa y encontraron a sus animales muertos y con indicios claros de que habían sido envenenados. "Mi papá los halló y la llamó a mi mamá, ella le dijo que no los toque porque tenían una baba blanca en la boca", contó y sostuvo que el veterinario al que llamaron les explicó que las gallinas podrían haber olido el químico y por eso también murieron.

"Fueron directo a ellos. Son animales chiquitos. No son peligrosos y nunca tuvimos quejas de que hayan molestado a alguien", dijo.

Si bien fue una catástrofe para la familia, la pérdida más grande fue la de Tobi, un caniche negro que era la compañía de Carlos. "Él estaba todo el tiempo con mi papá, porque está enfermo. Cuando — Carlos— se les perdía, siempre lo encontrábamos por ese perrito que lo iba a buscar", relató Calderón.

Aunque todavía no pueden determinar quién fue el autor, tienen un sospechoso, "pero no lo podemos denunciar porque nadie vio exactamente quién fue", indicó. Y acotó: "Es un hombre que amenazó a mi hermano de muerte a través de mi hijo pequeño. Le mandó a decir que le iba a pegar un tiro en la cabeza. En ese momento mi hermano no le dio importancia y no hizo la denuncia".

"Nunca antes tuvimos problemas con este vecino, pero después se puso un poco violento. No lo denunciamos, solo tenemos sospechas porque tuvimos amenazas de él", reiteró y agregó que hubo más animales muertos en la zona.

"Acá, en el pueblo, a otro señor, hace unos meses, le aparecieron muertos unos animales y a mí, un perro", reveló y subrayó: "Es raro, porque no tenemos problemas con nadie".

Elsa Palma, una proteccionista de animales de la ciudad de San Luis y amiga de la familia, comentó que aún "no se puede decir nada hasta que el juez investigue, pero tienen una sospecha de quién podría ser. Lo que sí se sabe es que es un veneno muy potente, y hay niños y turistas los fines de semana. Queremos que la Policía mande rápido el sumario para ver si se puede hacer la necropsia y saber qué veneno es para tener un antídoto por si lo vuelven a hacer".