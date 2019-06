Demoraron a una pareja por envenenar animales en el barrio El Pimpollo

Los sospechosos tienen 65 y 68 años y viven en la misma cuadra que los tres denunciantes. De su vivienda secuestraron químicos que serán cotejados con los hallados en las mascotas muertas.

La tarde de este lunes, efectivos de la Subcomisaría 24ª de Villa Mercedes demoraron a un hombre de 65 años y a una mujer de 68 como sospechosos de haber envenenado a cinco mascotas de tres vecinos del barrio El Pimpollo, a quienes ya habían amenazado. Una fuente policial comentó que en la vivienda de la pareja, que vive en la misma cuadra que las víctimas, los investigadores secuestraron algunos químicos que serán cotejados con los hallados en los animales muertos.

La subcomisario Analía Lucero, jefa de la Subcomisaría 24ª, informó que el allanamiento y aprehensión fueron ordenados por el juez Correccional Santiago Ortiz bajo la carátula de “maltrato y actos de crueldad a los animales”, tipificado en la ley 14.346.

Los casos de envenenamiento ocurrieron en un radio de dos manzanas del barrio El Pimpollo y comenzaron el viernes a la noche, cuando una vecina que reside en calle Lamadrid al 1600 salió a sacar la basura y su perra caniche salió detrás.

Según comentaron algunos vecinos, el animal se cruzó a la cuadra de enfrente y cuando regresó temblaba y parecía descompuesto. A los pocos minutos falleció.

Hasta entonces los residentes pensaban que se trataba de un caso aislado, pero el domingo a la madrugada un vecino de la misma cuadra encontró a dos de sus tres perras mestizas de diez años tiradas en el patio.

Rosa Sosa, esposa del hombre, contó que el día anterior, es decir el sábado, tuvo una discusión con una mujer que vive al lado de su casa, y que la había amenazado con matar a sus mascotas porque le rompía las bolsas de la basura. "Me sentí muy mal pero no pensé que iba a pasar. Ese día nos fuimos a la noche, antes de salir de casa vi que 'Celeste' y 'Chiquita' carraspeaban y comían pasto. Me preocupé pero creía que se les iba a pasar. A las tres de la mañana mi marido volvió y las encontró muertas. No lo puedo creer, eran como mis hijas", dijo con lágrimas en los ojos.

El matrimonio también tenía un gatito, llamado "Félix", que corrió con la misma suerte y al parecer, por la misma causa.

A pocos metros de esa vivienda pasó algo similar, pero al mediodía. Valeria Agüero salió de su casa en Lamadrid y Bolívar, a menos de cien metros donde murieron los otros animales. La acompañó su perro "Ciro" de cuatro años. Cuando volvía a su hogar, el can se detuvo a oler unas bolsas, y comenzó el calvario. "Vi que se acercó a la vereda de una casa, olió y se puso mal de inmediato. Le dio un ataque de la nada. Los ojos se le pusieron colorados, se le hinchó la mandíbula y se le deformó la cara. No dejaba de morderse. Con mi marido le dimos agua pero fue en vano, falleció", dijo Agüero con un nudo en la garganta.

Cuando las vecinas se enteraron de lo que les había ocurrido, coincidieron en que sus mascotas habían pasado por la misma casa. De inmediato alertaron a la Municipalidad.

"Recibimos una alerta y vinimos para corroborar qué pasó. Por lo que nos cuentan y podemos ver, es que han sufrido una muerte instantánea al consumir algo. No podemos determinar qué, pero podría tratarse de un agroquímico. Lo que sí podemos decir que se ha producido una intoxicación rápida y letal. Labramos las actas y, en caso de que se hagan las presentaciones en la policía, todo lo que recabamos hoy (por este lunes) será presentado en la Fiscalía", dijo el veterinario Carlos Alaniz.

Lucero confirmó que, tras la constatación del municipio, Mariana Mabel Moya, Yolanda Rosa Sosa y Jesica Valeria Agüero se acercaron a la comisaría a radicar las denuncias y que Ortiz autorizó un allanamiento a la casa de Haydeé Fernández y Héctor Oscar Sosa, los sospechosos.

En el procedimiento, que se concretó cerca de las 19 de este lunes, los investigadores secuestraron varios químicos, “algunos que son productos de uso común en los hogares y otros que son una especie de sales con colorantes” que serán analizados por peritos de San Luis y luego cotejados con las sustancias detectadas en los cuerpos de los animales muertos.

Esas muestras, contó Lucero, fueron remitidas a la capital anoche mismo.