Una avioneta aterrizó de emergencia en una cancha de hockey

Una avioneta protagonizó este viernes una arriesgada y accidentada maniobra de emergencia, por lo que terminó con la punta contra un césped de una cancha de hockey del club Pucará, en la localidad bonaerense de Burzaco, y su piloto resultó ileso.

El incidente se produjo alrededor de las 18:00 en una cancha del Club Deportivo Pucará, en Falucho y España, de esa localidad del partido de Almirante Brown, en el sur del Gran Buenos Aires.

De acuerdo con la información brindada por portal El Diario del Sur, se trató de un avión publicitario cuyo motor se detuvo en pleno vuelo.



El piloto del avión, Gabriel Ostri, se vio obligado a realizar la arriesgada maniobra, que resultó en forma exitosa.



En primer lugar el avión impactó contra una tribuna, luego contra un alambrado perimetral y finalmente se clavó de punta.



El presidente del club Pucará, Gustavo Jorge, definió el incidente como "una desgracia con suerte".



"Según me comentó el piloto, estaba haciendo publicidad en el aire cuando se le paró el motor, lo volvió a arrancar y se le volvió a parar. Intentó dirigirse al club Brown, pero como vio que no llegaba, esquivó una cancha de rugby donde no había chicos, le pegó a una tribuna y después terminó así. Fue una desgracia con suerte, porque en media hora iban a salir a entrenar las chicas de hockey", explicó al canal TN el directivo del tradicional club.



De acuerdo con el portal de La Nación, la avioneta accidentada pertenece a la empresa El Pájaro, reconocida por realizar publicidad sonora en la zona sur del conurbano.



Bomberos de Almirante Brown acudieron al lugar y auxiliaron al piloto, mientras que la avioneta sufrió daños importantes en las alas y en la trompa.



NA