Son alumnos de la "Industrial" y hacen asesorías para pymes

Un grupo de alumnos de séptimo año de la Escuela Técnica N° 15 “Ingeniero Agustín Mercau”, más conocida como la "Industrial", trabaja en un proyecto para asesorar a pymes de la ciudad de manera gratuita. La iniciativa consiste en orientarlos a través del método Kaizen, una herramienta alternativa de la filosofía para empresas, para que puedan mejorar su rendimiento y producción.

“Lo que más me gusta de esto es la enseñanza que nos deja. Las personas nos prestan sus locales para poder llevarlo a cabo y lo que intentamos mostrarles es que se puede brindar un mejor servicio. Es decir, no es que hay que hacer grandes inversiones, sino que hay que organizarse de manera diferente. Como alumnos nos permite aplicar lo que hemos visto durante años, ya que antes no tuvimos la oportunidad”, comentó uno de los estudiantes, Jeremías Gadea.

Además, señaló que ofrecen distintos métodos de optimización a los comercios que lo deseen para que sus empleados cambien la mentalidad y trabajen más felices. “Ellos deben entender que al aplicar pequeñas acciones a diario van a ir acostumbrándose y va a llegar un punto en que las van a hacer sin darse cuenta y van a notar que están haciendo las cosas de una manera más fácil”, sostuvo.

Otra de las alumnas, Sofía Griotti, señaló que estas salidas y contactos con negocios les permiten plasmar todos los métodos y herramientas que aprendieron. “Está buenísimo, estamos en el último año y nos sentimos muy respaldados. Anteriormente todo lo que hicimos fue dentro de la escuela y en este caso tenemos una mentora que nos acompaña, es de San Luis y hacemos videoconferencias para ir avanzando”, dijo.

Ponen en práctica los estudios y brindan un servicio para las firmas que no pueden pagarlo.

Por otro lado, la profesora al frente de la iniciativa, Celeste García, explicó que comenzaron a estudiar el tema desde el año pasado y que gracias a la ayuda de distintas instituciones pueden concretar el trabajo de campo, que les permite a los estudiantes aplicar los conocimientos que fueron sumando a lo largo de los trimestres.

“Contamos con el apoyo de la Asociación de Empresas Argentinas (ADA) junto con industrias como Mastellone, Arcor y Bagley, nos ofrecen un tutor que nos guía. Creemos que hay una necesidad por lo que dejó la pandemia y muchos locales necesitan mejorar sus ventas y a lo mejor no conocen estas alternativas”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que las grandes firmas tienen acceso a contratar servicios que los asesoren, pero las de menor escala generalmente no pueden afrontar un gasto de este tipo. “El método Kaizen significa aplicar un cambio para mejorar. Es lo nuevo en cuanto a filosofías de trabajo en el área industrial, no implica ningún costo y es una forma de vida que los chicos ya aplicaron en sus casas y se han vuelto más productivos”, detalló.

Aquellas pymes que quieran recibir la asesoría de los chicos de la "Industrial", deberán comunicarse a través de mensajes al teléfono celular 2657-707282. “El lanzamiento es reciente, pero ya nos contactó una gráfica. Nosotros nos acercamos y hacemos un primer diagnóstico, tomamos fotos y luego nos ponemos en contacto. La idea es capacitarlos con la información para que sean ellos quienes puedan hacer los cambios por sí mismos”, agregó la docente de la asignatura Tecnología de Gestión.