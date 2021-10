Un centro universitario dará asistencia gratuita a pymes

Esta semana entra en funcionamiento el primer Centro Universitario Pyme de San Luis. El organismo, que tiene sede en Villa Mercedes, surge de un trabajo conjunto entre el gobierno nacional, el provincial y la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Su principal objetivo es brindar asesoramiento gratuito a las pequeñas y medianas empresas de todo el territorio puntano, para que puedan mejorar su actividad económica y productiva.

El centro funcionará en la Escuela de Economía, Negocios y Transferencia Tecnológica que está ubicado sobre la calle Pescadores. Allí recibirán las consultas y solicitudes de las pymes que quieran recibir acompañamiento por parte de especialistas. El organismo está dando sus primeros pasos. La semana pasada, integrantes del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, de la cartera de Producción de San Luis y autoridades de la UNSL hicieron la presentación oficial. “Nos reunimos con ambos gobiernos para lograr este proyecto que busca hacer que las economías regionales se transformen en un factor de crecimiento dinámico para la provincia”, destacó Héctor Flores, vicerrector de la alta casa de estudios.

En cuanto al rol que tendrá el centro, Flores sostuvo que apuntan a convocar a todas las pequeñas empresas para poder ayudarlas en distintas tareas. “No solo ofreciendo capacitaciones, sino también a través de la asistencia y la consultoría. La idea es trabajar dentro de una serie de temáticas, como por ejemplo, mejorar la situación jurídica de aquellas microcompañías que tengan inconvenientes, revisar ejes relacionados al asociativismo, cómo pueden aplicar buenas prácticas de manufactura, tratar consultas sobre el negocio, gestionar el uso de las energías renovables, entre otras”, indicó.

Las asesorías estarán a cargo de un grupo de especialistas que forman parte de la universidad, de Provincia y de otros sectores del medio. “Es un servicio profesional, es acercar la ciencia, la producción y la tecnología a la comunidad”, sostuvo.

Uno de los puntos más importantes que tiene la propuesta es que el servicio será gratuito. El vicerrector señaló que pueden ejecutarlo debido a que es una iniciativa que se sustenta con fondos que llegan del ministerio nacional. Pero enfatizó en la importancia de que las actividades no tengan un costo y dijo: “Hay muchas pymes, son comercios, de servicios, turismo, que están en condiciones de dar ese salto y que quizá no pueden hacerlo porque necesitan un contador que les arme un plan de negocios y no lo pueden pagar, o requieren de un ingeniero para que les enseñe sobre buenas prácticas o sobre control de calidad. Les vamos a dar ese servicio y esas herramientas para que puedan dar ese salto porque esto significa fortalecer un sector económico de la provincia y generar más empleo.

Tanto Nación como Provincia y la universidad remarcan que esto permitirá impulsar la economía local y provincial, además de la propia de las pymes. “Es fundamental porque dentro de lo que es el Consejo Económico y Social se escucharon las opiniones de los productores y se convirtieron en políticas muchas acciones que hoy ya están en funcionamiento en toda la provincia. Con esta asistencia del Centro Universitario Pyme todas las personas que tengan proyectos y quieran emprender van a estar apoyadas no solamente por el ministerio, sino también por la UNSL”, dijo Juan Lavandeira, responsable del Ministerio de Producción de San Luis.

Por su parte, Flores coincidió y comentó que “es un buen aporte para un sector dinámico que necesita que lo apoyen. Trabajando juntos y articulando los equipos entre la Provincia, la universidad y estos pequeños prestadores podemos generar riqueza y empleo”.

Quienes quieran anotarse pueden ingresar a la página www.procer.unsl.edu.ar. Allí encontrarán más información sobre los pasos que deberán seguir.