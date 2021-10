Wanda desmintió su reconciliación y la “China” Suárez rompió el silencio

La empresaria y exmodelo Wanda Nara desmintió haberse reconciliado con su pareja, el futbolista Mauro Icardi, y aseguró estar "viviendo un infierno" por el escándalo por infidelidad que los involucra junto a la actriz Eugenia "China" Suárez, quien este miércoles rompió el silencio a través de Instagram al publicar una serie de historias en las que señala que se sintió engañada porque “siempre creí que estaban separados o separándose”.

Y la novela continúa. La separación de Wanda e Icardi es ya digna de un culebrón; luego de que ella decidiera hacer pública su crisis matrimonial, tras encontrar mensajes del futbolista con la "China" Suárez, él se propuso reconquistarla.

Y aunque según los posteos que hizo el rosarino en sus redes sociales parecía que se habían reconciliado, la mediática salió a desmentirlo.

Luego de pasar varios días en silencio, se comunicó con Yanina Latorre mientras estaba al aire en "Los ángeles de la mañana" y, con angustia, le contó cómo es la dura situación familiar que atraviesa.

"Wanda está llorando desesperada. Está enojada de verdad. Está llorando por todas las cosas que le llegan, por la gente que la critica, periodistas que dicen que ella le hace subir fotos y posteos", reveló la panelista, quien sacó a la luz los detalles sobre el vínculo del delantero del PSG y la ex Casi Ángeles.

Y continuó: "Ella realmente está quebrada, me dijo ‘yo no lo hago subir nada’. Ella no quiere que suba posteos, no quiere que le hable, el textual de ella es ‘estoy viviendo un infierno, él me traicionó’. Dice que es muy poco lo que se sabe y que sabe lo que va a mostrar la 'China'".

Los posteos de la “China”

Este miércoles a la tarde, la “China” Suárez posteó una serie de historias en su Instagram en las que explica que ella no “comenzó ni provocó la situación familiar que atraviesan Nara e Icardi. Además, agregó que se sintió engañada. “Siempre creí que estaban separados o separándose”, escribió.

“Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática”, comenzó diciendo la actriz, quien remarcó que por mucho tiempo guardó silencio pero que hoy decide no callar más.

Remarcó que lo que sucedió tiene una historia detrás con la que muchas mujeres se podrán sentir identificadas. “Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos”, indicó.

Entonces admitió que siente esta situación como un deja vu infernal en el que vuelve a pagar con su reputación “cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer”. “Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y sobre todo profunda credibilidad que les di a estos hombres, quienes luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos”, sentenció.

En este sentido y respecto a lo sucedido, sostuvo que es una situación que ella no comenzó, alentó ni provocó, y habló de la asimetría con la que se juzgan los hechos, ya que en su caso no deja de escuchar “calificativos dañinos”.

La "China" sostuvo que asume su “inexperiencia”, pero advirtió que no está dispuesta a hacerse cargo de “las actitudes de conquistadores seriales que tienen aprendidas estos varones y que después bien saben esconder”. Al respecto, sostuvo que ser empoderada también tiene que ver con ser justa a la hora de hablar y romper el silencio: “Me resulta llamativo que las mujeres no vean que los mismos agravios con los que me describen a mí son los que una sociedad entera usó y sigue usando para referirse a ellas”.

La desesperación de Icardi

El martes, el futbolista de 28 años dio a entender con un posteo en sus redes sociales que se había reconciliado con su esposa, algo que hoy la mediática salió a desmentir.

"Gracias, mi amor, por seguir confiando en esta familia hermosa. Gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te Amo. Cuánto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanas cuando tenés el perdón de a quienes heriste", escribió junto a una foto en la que se los ve de espaldas abrazados.

Horas más tarde, para mostrar que están viviendo bajo el mismo techo en su mansión de París, publicó una imagen en la que se la ve a la rubia en pijama y la acompañó con la leyenda: "Mon Amour".

Y luego, con otro posteo manifestó: "Abrázame fuerte y no me sueltes nunca". Pero como Wanda seguía sin responderle públicamente y se limitó a compartir postales de sus compromisos laborales, el futbolista tomó la drástica decisión de eliminar a todos los que seguía en Instagram y solo dejar al perfil de la madre de sus hijas Francesca e Isabella.

NA/ NTV.