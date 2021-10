Se quintuplicaron los contagios de sífilis

Si bien en los últimos años el VIH se mantiene en una meseta, otras enfermedades de transmisión sexual (ETS) como la sífilis vuelven a tomar protagonismo no solo a nivel provincial, sino también nacional y mundial. Así lo aseguraron en el Servicio de VIH/ETS de Salud Pública, quienes advierten que la población más vulnerable es la de los adolescentes y jóvenes de entre 14 y 28 años. Además, señalaron que en los últimos cuatro años los índices de personas infectadas se quintuplicaron.

El responsable del servicio, Juan Millán, comentó que el VIH no aumenta gracias a la efectividad de los tratamientos, dado que esto evita que las personas infectadas contagien a otras.

Aunque resaltó que este procedimiento de manera aislada no funciona, ya que no los protege de adquirir otras afecciones. Además, señaló que anteriormente las restricciones de circulación hicieron que los ciudadanos que tenían el hábito de buscar preservativos en los centros de salud no lo hicieran. “Se ve reflejado el abandono de las medidas de autocuidado, por lo que han aumentado las otras ITS (infecciones de transmisión sexual) como la sífilis”, precisó.

Manifestó que el mayor número de incidencia se ve en la franja etaria entre los 14 y los 28 años, ya que coincide con la edad de mayor actividad sexual. Otro punto no menor que remarcó Millán es que también se ve un incremento de casos de mujeres embarazadas que se infectan. “Contamos con un área dentro del programa que se encarga de vigilar a este grupo. Es necesario que hagan el tratamiento correcto y reciban las dosis de penicilina, para que lleguen sanas al parto y no se comprometa la salud del bebé”, acentuó el jefe del servicio.

Detalló que el Programa de VIH y el de Maternidad e Infancia están en permanente contacto con la red de obstetras de toda la provincia. “Hay que volver a reeducar y sensibilizar a las personas con el uso de los profilácticos”, marcó Millán.

Estar atentos a los síntomas

Explicó que la sífilis tiene diferentes estadios en el organismo. En una primera etapa aparece una llaga en el pene, la vulva, el ano o la boca, que no duele, pero se nota que hay una discontinuidad en la piel que se enrojece. Remarcó que ese es el primer síntoma, el microorganismo ya está dentro de esa lesión. “Si se encuentra en una zona genital y tenemos relaciones sexuales sin protección vamos a infectar a otras personas”, dijo.

Sobre la segunda etapa, detalló que el peligro se da cuando no se sabe en qué momento ingresó al cuerpo, dado que empieza a afectar el sistema nervioso central y puede producir convulsiones, demencia, ceguera, entre otras afecciones.

El tratamiento que deben llevar los pacientes es rápido y efectivo, señaló. “Consiste en una, dos o tres inyecciones. Esto dependerá del estadio que tenga la infección, si tiene menos de un año, que se llama sífilis temprana, tal vez con una sola dosis se cura, pero cuando no se tiene seguridad del tiempo, lo mejor es colocar las tres dosis”, manifestó.

Con respecto al VIH, Millán señaló que por la pandemia algunos pacientes abandonaron sus tratamientos. “Si bien tenían la posibilidad de que se les dé la medicación por tres meses, muchos decidieron no salir por precaución, para no enfermarse de coronavirus, pero hoy con el levantamiento de las restricciones de circulación de a poco volvemos a instaurar los tratamientos con los infectólogos y hacen uso del sistema de salud de manera más frecuente”, indicó el especialista.

“En estos casi dos años de pandemia —remarcó— tuvimos nuevos diagnósticos, pero no es mayor a la incidencia que tuvimos otros años”. Además, precisó que si bien la mayoría de las áreas estaban abocadas al coronavirus, todas reacomodaron sus horarios para no dejar de atender a los pacientes con otras afecciones.