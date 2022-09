Advierten que los casos de sífilis aumentaron entre 5 y 6 veces

Las infecciones de transmisión sexual van en crecimiento en todo el mundo y la enfermedad que lidera las estadísticas es la sífilis. De acuerdo a lo que confirmó el jefe del Servicio de VIH e ITS, Juan Millán, los casos se han incrementado entre 5 y 6 veces de lo que normalmente se daba en un año. La tendencia no merma.

“Mientras haya sífilis en la población general y no proporcionemos las medidas necesarias o no facilitemos que las personas puedan acceder a un análisis, a un tratamiento, seguiremos con estas cifras de incidencia mundial. Hay mucha gente que piensa que la sífilis es del Medioevo y que quedó allí en el tiempo. Sin embargo, hoy está más presente que nunca”, aseguró.

La problemática amenaza además a las personas gestantes frente a la posibilidad de que los niños por nacer sean afectados con la infección; son el eslabón más débil. “El preservativo masculino y femenino son las únicas herramientas que tenemos hasta el momento para prevenir, más allá del conocimiento”, destacó.

De acuerdo a lo que explicó el especialista, actualmente lo que refiere a VIH y hepatitis no comprende el escenario de mayor gravedad. La preocupación en términos generales se da en sífilis, gonorrea y Virus del Papiloma Humano (VPH), enfermedades que comparten las mismas vías de transmisión que el VIH y que si están presentes pueden facilitar esa infección. Remarcó que esto es un aspecto que hay que tener en cuenta al momento de plantear y pensar estrategias.

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada día un millón de personas contraen algún tipo de infección de transmisión sexual, lo que implica que anualmente unos 376 millones adquieren estas afecciones (sífilis y gonorrea como las más predominantes). Esto demuestra que no es una preocupación estrictamente local, sino que el planeta entero sigue de cerca el problema.

Planificación

Las infecciones de transmisión sexual constituyen un problema para los gobiernos a niveles local, nacional y mundial. Millán subrayó que esta cuestión no solo atañe a los ministerios de Salud o programas relacionados, sino que alcanza a distintos sectores. En este sentido, para acciones cada vez más eficaces es necesario un anclaje multisectorial y transversal.

“La propuesta deberá venir desde una mirada de derechos, porque para los segmentos de la población en los que hay mayor número de casos, ya no alcanza con proporcionar directivas de cuidado. Deberemos empezar a pensar las estrategias con la inclusión de estas personas en las mesas de decisión, contemplando los estilos de vida que tienen”, manifestó.

“Los adolescentes y los adultos jóvenes son una población clave, las poblaciones del colectivo LGBT+, por lo tanto tendremos que pensar con ellos y puntualmente para ellos”, agregó.

Millán agregó que ultiman detalles para la Semana del Estudiante. Cada año el gobierno puntano concreta acciones de concientización y prevención. Esta vez distintos programas referidos a adolescentes y cuidado sexual estarán a disposición de los jóvenes para evacuar dudas.

Adultos mayores

Una encuesta de la Fundación Huésped arrojó que el 70 por ciento de las personas mayores consultadas nunca se hicieron un test de VIH, lo que infiere que hay poca percepción del riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual.

Si bien no se puede hablar de números en términos locales, Millán puntualizó que en el caso de esta franja etaria hay una mayor cantidad de prejuicios y mitos que obstaculizan el acceso a hacerse la prueba, cuestión que no pasa en los jóvenes y adolescentes.

“Muchos pueden llegar a pensar en el para qué hacerse un test si tuvieron una única pareja toda la vida, pero eso no garantiza que no se hayan infectado. Tal vez esa pareja no pensaba lo mismo y se relacionó por otro lado, por ejemplo. Tengamos la edad que tengamos podemos tener sexualidad. Hay que tener en claro que las poblaciones de mayor edad han accedido a métodos que facilitan la sexualidad, otros quizá se separaron y tienen nuevas parejas; en esos encuentros lamentablemente no pasa por la mente el uso del preservativo, ni para autocuidado ni para proteger al otro. Entonces hay que reflexionar sobre esto”, dijo.

Redacción/MGE