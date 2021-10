Daniel Velez, el arquitecto a cargo del "Rojo" campeón

Si bien los jugadores de Pueyrredón fueron los grandes protagonistas en la obtención del campeonato de Primera A en el fútbol villamercedino, en el que tras 18 años el club sumó su cuarta estrella, el entrenador Daniel Velez fue también un actor importante dentro del "Rojo" del barrio Sarmiento. Estuvo a cargo del armado del equipo, de aceitar el funcionamiento colectivo y de ofrecerle al grupo una mentalidad ganadora que hoy, a falta de una fecha, los tiene invictos sobre diez presentaciones. Su toque personal se traduce en datos: Pueyrredón es el menos goleado de la Copa Centenario (recibió 8 goles) y uno de los que más convirtió (23) junto a Alianza, quien domina el rubro con 25 tantos.

"Siento una felicidad inmensa porque es la primera vez que gano un campeonato. Hubo que trabajar mucho para armar un grupo de jugadores de buen pie que entendiera que había que entrenar y ser responsables. El proyecto empezó por el mes de marzo, cuando comenzó el campeonato. Luego se paró por la pandemia y volvimos a arrancar a mediados de agosto. Fuimos partido a partido, dando todo, y creo que fuimos justos ganadores. En la fecha contra Colegiales clasificamos al Regional, que era uno de nuestros objetivos. El otro era lograr el título, y gracias a Dios se dio con el triunfo frente a Pringles de Justo Daract (Sportivo Pringles le dio una mano al vencer a Alianza, su perseguidor más cercano)", comentó Velez, quien destacó además el apoyo de los dirigentes e hinchas del club.

Con paso por Defensores del Este, en donde dirigió el ex Torneo Federal C, y Jorge Newbery, Velez aseguró que los resultados llegaron antes de lo planificado: "Esto es un proceso, y la verdad es que en un principio habíamos pensado que nos podía llevar un año más, pero se dio antes de lo previsto. Los jugadores fueron agarrando confianza y buscamos ser protagonistas en todos los partidos, teniendo intensidad y un orden".

Con la conquista del título, el "Pueyrre" ganó el derecho a participar en la próxima edición del Regional Federal Amateur de AFA, competencia de ascenso que tiene como fecha tentativa de inicio el 21 de noviembre. El "Rojo" no participa de un torneo nacional desde 2004 cuando fue parte del desaparecido Argentino B, y si bien hay mucha ansiedad, el DT bajó algunos decibeles, dado que el campeonato todavía no termina y tampoco ha mantenido nuevas reuniones con los dirigentes.

"El domingo es la última fecha (ante ATE II) y ya les dije a los dirigentes que después del partido nos vamos a sentar a hablar del Regional. No he puesto la cabeza en eso porque nos falta una fecha. Después sí, pensaremos en la pretemporada y en armar, en base a los jugadores que se queden, un plantel competitivo. Seguramente vendrán algunos chicos de afuera, no sé cuántos ni tengo los nombres, pero va a haber que moverse rápido porque no queda mucho para que arranque el torneo", dijo.

Finalizada la Copa Centenario, el plantel tendrá una semana de descanso y luego comenzará la puesta a punto con el profesor Luis Ochoa, frente a la atenta mirada de Velez, quien no promete resultados pero sí encabezar un grupo comprometido con dejar alma y vida en cada partido. "Ya hay una base que me conoce y tiene una idea de juego. Si trabajamos bien en la semana nos puede ir bien. El objetivo es llegar lo más lejos posible", cerró el DT, quien resaltó la labor del cuerpo técnico y aseguró que los "grandes responsables del título fueron los jugadores".