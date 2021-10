Capacitarán a docentes sobre el trastorno por déficit de atención

Uno de los mayores desafíos que tienen los docentes es captar el interés de los estudiantes. Por esta razón, el Ministerio de Educación brindará una capacitación sobre estrategias para trabajar en el aula con alumnos con trastornos por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). La dictarán este viernes a las seis de la tarde a través del canal de YouTube de la cartera educativa. Da puntaje.

La jefa del Subprograma Modalidades Educativas, Lorena Brando, explicó que la iniciativa está destinada a profesores de todos los niveles educativos, ya sea inicial, primario o secundario.

Precisó que el objetivo es brindarles herramientas concretas para lograr que los estudiantes sostengan su atención. Explicó, a modo de ejemplos, que algunas de ellas pueden ser tocarles el hombro, reducirles las actividades, utilizar más imágenes y no tantas palabras, como también brindarles un ratito de recreo entre cada una de las tareas. Asimismo, señaló que estas no funcionan de la misma manera para todos, por lo que es importante conocer las características de cada uno de ellos y a partir de allí elegir las mejores.

La formación será impartida a través del canal de YouTube del Ministerio de Educación.

Un punto no menor que remarcó la funcionaria es que si bien no hay un mayor número de alumnos con este síndrome, lo que sí notan en el día a día es la falta de interés. “Creció el número de chicos que no quieren prestar atención. El exceso de tecnología influye, porque necesitan estímulos constantes, en donde ellos piden algo y se les debe otorgar en el momento. La falta de capacidad de espera y la baja tolerancia a la frustración son producto de las pantallas, pero eso no significa que tengan TDAH”, aclaró.

Señales a tener en cuenta

Acerca de cómo detectar este síndrome, la funcionaria comentó que en los más chicos es más fácil darse cuenta, dado que algunos aparentan ser flojos, pero no lo son, sino más bien no pueden mantenerse concentrados durante las horas de clases, mientras que otros son hiperactivos, como también existen los que no presentan estas características, por lo que pasan desapercibidos.

Ante una posible sospecha de que un chico padezca TDAH, recomendó hacer un diagnóstico y ver si realmente se trata de un déficit o simplemente no tiene interés. “Una cosa es no poder hacerlo porque el proceso cognitivo no me lo permite y otra muy distinta es no querer. Tienen que ver más con una cuestión de actitud”, detalló.

Remarcó la importancia de crear estrategias para usar tanto dentro del aula como en el entorno familiar, para lograr que los períodos de atención de los estudiantes vayan incrementándose. “Lo importante es que no sientan que no pueden. Muchos creen que son poco inteligentes porque salen mal en las evaluaciones, pero no tiene que ver con eso. Otros, a la hora de responder un cuestionario, se saltean puntos o responden de manera incorrecta, producto de leer impulsivamente”, acentuó.

Si este síndrome no se resuelve a una edad temprana, en la adultez se hace más presente. “Son personas que no son capaces de organizar sus tareas y hasta muchos pierden sus trabajos por ese motivo. Por eso se elaboran estrategias para que lleven una agenda de trabajo, entre otras cosas”, concluyó.

Aquellos interesados en anotarse en las capacitaciones deben buscar el formulario de inscripción en el Facebook del Ministerio de Educación.