Con un megaconcierto se festejan los 70 años de Charly García en el CCK

Con los acordes de "Confesiones de invierno" arrancó el megaconcierto de homenaje a Charly García el día de su cumpleaños número 70, que se extenderá a lo largo de ocho horas, dividido en cuatro bloques y con más de cien músicos en escena.

Desde poco después de las 14, una orquesta de cámara integrada por violines, violas, cello, contrabajo, órgano, flauta, clarinete, corno y percusión bajo la dirección musical del pianista Carlos Britez lleva adelante esta primera parte del concierto, recorriendo obras de su repertorio desde Sui Generis a Serú Girán y la etapa solista del genial creador de “Los dinosaurios”.

A sala llena y repleta de barbijos, los aplausos impacientes y expectantes del público se escucharon con fuerza minutos antes del ingreso de los músicos -vestidos de negro y cada uno luciendo un brazalete impreso con el mítico logo de "Say No More"- al escenario iluminado de un rojo tenue, dispuestos a interpretar con nuevas sonoridades el extenso y rico repertorio de García, con arreglos a cargo de Julián Caeiro y Pablo Salzman.

Con la conmovedora y clásica canción antes mencionada, perteneciente al segundo disco editado en 1973 por la primera agrupación que García conformó junto a Nito Mestre, se dio inicio así al primer bloque del show, titulado "Variaciones de Invierno", que también contó con versiones de "Cuando ya me empiece a quedar solo", "Alto en la Torre" e "Instituciones".

Un medley de fragmentos de "Cinema Verité", "Desarma y sangra", "20 trajes verdes" y la desgarradora "Alicia en el país", de los álbumes "Bicicleta" (1980) y "Peperina" (1981), integraron el segundo bloque -"Sonata Verité"- dedicado a Serú Girán, la icónica banda de rock que el homenajeado sostuvo junto a David Lebón, Pedro Aznar y el baterista Oscar Moro entre 1978 y 1982.

Luego llegó el turno de abordar su primera etapa solista, iniciada en 1982 con el lanzamiento de "Yendo de la cama al living", poco antes del regreso de la democracia en Argentina tras la última dictadura cívico-militar: "Superhéroes", "Ojos de videotape" y el corte "Yendo de la cama al living" -acompañado por las palmas de la entusiasmada audiencia- fueron las insignias del tercer tiempo de la orquesta, "Fantasía Angelical", que sumó un inesperado fragmento de "De mí", uno de los temas más representativos de "Filosofía barata y zapatos de goma", el sexto álbum en solitario de García editado en 1990.

El cuarto bloque presentó una cruza de "Adela en el carrousel" (de "Parte de la religión" -1987-), "Tema de amor", "Intermedio", "Chipi-Chipi" (todos de "La hija de la lágrima" -1994-) y "Cuchillos" (de "Say No More" -1996-).

El imponente concierto con entrada gratuita y transmisión por streaming se desarrolló en su primer bloque hasta las 15.30 para, a partir de las 16, arrancó con una segunda etapa, con cambio de músicos, público y sonoridades para escuchar las variaciones sobre canciones de Charly realizadas desde el tango, el folclore y el jazz.

Hernán Jacinto, Andrés Beeuwsaert, Santiago Vázquez, Diego Schissi, Nico Sorín, Mariano Otero, Ernesto Jodos y Sergio Verdinelli, serán en este caso algunos de intérpretes que ahondarán distintas facetas posibles del creador de Sui Generis.

Desde las 18, en tanto, una banda estable conformada por Zorrito Von Quintiero en teclados, Fernando Samalea en batería, María Eva Albistur en bajo y Fernando Kabusacki en guitarras, recorrerán canciones de todas las épocas con las participaciones de David Lebón, Erica Di Salvo, Ulises Di Salvo, Rosario Ortega, Juan Ingaramo, Alina Gandini, María Rosa Yorio, Guido Spina, Raúl Porchetto, Andy Chango, Alejandro Medina y Lola Medina entre más.

La misma banda estable volverá el escenario del Auditorio Nacional a las 19.30 para compartir con Julieta Venegas, Richard Coleman, Christian Basso, Benito Cerati, Cucuza Castiello, Emmanuel Horvilleur, Pablo Guyot y Alfredo Toth, Julia Zenko, El Zar, Brenda Asnicar, Mavi Díaz, Lito Epumer, Leo García, Celeste Carballo, Sara Hebe, Rosario Ortega, Joaquín Levinton, Leandro Lopatín, Hilda Lizarazu, El príncipe idiota y Fernando Ruíz Díaz.

El concierto del CCK se puede seguir en vivo por YouTube, Facebook, Contar y Latir! y por la FM Nacional Rock.

Télam/MGE