Si estas palabras te pudieran dar fe

No es difícil imaginarse frente al espejo a Kevin Bollina, cantante de “Los salieris de Charly”, tratando de conseguir las muecas lo más parecidas posible a las de su ídolo musical. Es parte del ensayo en el que busca imitar a Charly García y encabezar el tributo que la banda presentó el domingo por la noche en San Luis

Durante la hora y media que duró el recital -como cada vez que se sube al escenario con sus compañeros-, Kevin jugó a ser el autor de las canciones más populares del rock nacional.

Gesticulaciones, movimientos, tics, calambres en el alma, uñas pintadas, piernas cruzadas, manos en posición de rezo, brazaletes de Say no more, piluso rojo y otros componentes del universo García se vieron en el escenario de All right en el concierto del grupo santafesino. A eso se sumó un saco rojo, el pelo desordenado y una remera de “La torre de Tesla”, uno de los últimos shows que dio el bicolor.

Con una estética con predominancia del negro, el rojo y el blanco -los colores de “Influencia”, el disco 2022- el show fue un recorrido por los grandes éxitos de Charly, con detenimiento especial en “Piano bar”, el disco más rockero de García que cumple 40 años desde su edición.

Seis de los diez temas del disco -incluidos los ocultos “No te animas a despegar” y “No se va a llamar mi amor”- fueron parte del repertorio. A ellos se sumaron obras de otros discos como “Demoliendo hoteles”, “No soy un extraño”, “Nos siguen pegando abajo”, “Raros peinados nuevos”, “Yendo de la cama al living” y “Pasajera en trance”.

En medio de esos clásicos,”Vicio” y “Asesíname” -con el medley de “Alll you need is love” que está en la grabación original- sonaron, por su cercanía en el tiempo, como una muestra de la vigencia del genial compositor.

Luego de amagar dos veces con irse y de agradecer por enésima vez al público su asistencia, la banda se despidió con “No llores por mí Argentina”, el único tema de la lista que no pertenece a la incomparable carrera solista de uno de los artistas más perfectos que nacieron en el país.