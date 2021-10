Nueva identidad: Luca Andrada tramitó el primer DNI no binario

Luca Andrada tiene 25 años, vivía en Fortín El Patria junto a su familia, pero hace siete meses decidió mudarse a Villa Mercedes en busca de una nueva identidad y vida. Es la primera persona en tramitar el DNI no binario en la ciudad y desde el Registro Civil le informaron que en pocos días recibiría la credencial en su domicilio.

Una vez que se instaló en la capital de la Calle Angosta, buscó asesoramiento en la Secretaría Municipal de la Mujer para cumplir su mayor deseo: que su documento refleje que no se autopercibe como varón, pero tampoco como mujer. "Tuve el apoyo de Julieta Curtis y Alejandra Miranda en esa dependencia. Ellas me ayudaron a que el trámite fuera más rápido e hicieron que todo fuera más fácil", contó.

Es que para completar la solicitud, Luca tuvo que pedir una partida de nacimiento en su pueblo natal para poder modificar el campo que decía "Sexo" e incorporar la "X". Luego pudo tomarse una nueva foto.

Su familia tiene muchos integrantes: la abuela, los padres y seis hermanos que apoyaron su iniciativa. "Todos son fabulosos. Ellos son muy católicos, pero nunca me dieron la espalda. Desde chico supe que me gustan los hombres y ellos me aceptaron sin ningún problema. Pero en la escuela pasé malos momentos de discriminación, de agresiones, y eso llevó a que durante muchos años hiciera psicoterapia, porque en parte tengo bloqueados esos recuerdos; solo tengo presentes los lugares en los que me sentía bien, que era en casa", contó.

Espero con ansias mi nuevo DNI y cuando lo tenga voy a fotografiarlo y publicarlo en todos lados.

Hace poco más de un año, cuando regía el aislamiento social preventivo y obligatorio, sintió la necesidad de descubrirse tal cual se percibe y comenzó a leer información sobre diversidad de género. "Buscaba identificarme de alguna manera. Empecé a interiorizarme y me encontré con un término que me llamó la atención y era 'disforia de género', que significa que la persona mira su cuerpo y lo rechaza, no siente que sea propio. Me desnudé, me miré en un espejo y me di cuenta que a mí sí me gustaba, que amo quien soy. Seguí investigando y así fue como descubrí que no me siento masculino ni femenino, soy no binario", expresó Luca, con una entonación de orgullo.

Para tener su nueva identidad, eligió modificar el nombre con el que fue bautizado, que era Lucas Norberto Andrada. Pidió sustraer la letra "s" del primero y omitir el segundo. "Estoy muy feliz de poder ser quien soy. Si alguien está saliendo del clóset o armario, como se dice, o está tratando de identificarse, le aconsejo que no tenga miedo. Sé que no es fácil porque en la sociedad hay mucha desinformación y prejuicios, pero hay que aprender a que los comentarios negativos resbalen y ser feliz. Yo espero mi nuevo DNI y cuando lo tenga, voy a fotografiarlo y publicarlo por todos lados", manifestó sonriendo y con los ojos brillosos de emoción.