Pedro Barroso, un puntano que promete pelea en los 10K

Si bien sabe a la perfección que habrá varios atletas de punta con el mismo objetivo que él, y que El Volcán es un lugar exigente que seguramente desgastará a más de un competidor, Pedro Barroso aseguró estar listo para dar su 100% y luchar entre aquellos que aspiren a ganar la general en los 10K de la 6ª edición de Corre El Diario. El atleta de Justo Daract es uno de los mayores referentes en San Luis, tiene experiencia de sobra y llega en un buen momento. "Vengo entrenando bien y me siento motivado. Quiero brindar un buen espectáculo, representar a la provincia de la mejor manera", manifestó.

Con un mes de preparación por delante (se llevará a cabo el 28 de noviembre), las ganas de Pedro se pueden entender. Después de un 2020 complicado por la pandemia, el daractense tiene como meta en lo que resta del año alcanzar el nivel que venía mostrando, en una prueba que por la calidad de los corredores y lo riguroso del trazado, no será una parada fácil.

"Corrí en El Volcán (2019, última edición participativa dado que en 2020 se desarrolló bajo la modalidad virtual) y es un circuito imponente, no para salir a comértelo de entrada, son dos vueltas. Hay un paisaje precioso para disfrutar, pero cuando uno va a un ritmo competitivo, fuerte, se siente el desgaste. Es cuestión de hacer una buena estrategia de carrera y de llegar lo más suelto posible a la parte más dura de la competencia. Por ahí una mala estrategia se puede llegar a pagar caro, perdiendo varios puestos en la general", aseveró Pedro sobre la edición que además de los 10K, presentará otra distancia de 5K.

Barroso, de 44 años, viene de conseguir el pasado fin de semana el 5° lugar de la general en Villa de Merlo, en donde corrió la "Héroes de Malvinas". Su mejor registro en 10K es de 31 minutos y 12 segundos y advirtió que, si bien todo atleta apunta a bajar el tiempo, el circuito serrano de la sexta entrega de Corre El Diario no será el ideal para buscar marcas.

"Esta clase de carreras no son para bajar tiempos, porque no son terrenos para hacerlo, por el desnivel que tenés. Donde se puede conseguir es en un circuito llano, con el menor desnivel posible. Pero se puede hacer una buena competencia, regular muy bien las energías en cada cuesta para que no te pase factura", subrayó Pedro.

En cuanto al aspecto físico, el atleta que debió transitar el coronavirus señaló: "Me siento bien, estoy recuperado, pero cuando me exigía notaba que llegaba a un 85%. Sabía que tenía para dar más, pero el cuerpo no me lo permitía. Calculo que debe haber sido alguna secuela, pero hoy en día estoy bien y mi cuerpo puede llegar a dar más. Tengo 30 años en el atletismo, uno conoce su cuerpo cuando lo exige, y eso hace que uno se evalúe permanentemente".

A pesar de que aún quedan dos meses duros por delante, con una agenda que lo tendrá en Potrero Corre, Corre El Diario y, posiblemente, en Viedma y en Malargüe, Pedro ya tiene la mente puesta en 2022 y en una prueba hecha para pocos: los 42K de una maratón.

"Mi primera maratón fue en Mendoza. Después iba a correr en Buenos Aires y se suspendió por la pandemia. Este año cuando se reabrió me preinscribí, pero estaban que lo hacían y no lo hacían, y cuando dieron el 'ok' faltaban dos meses y no daban los tiempos para llegar bien. Lo que quería era mejorar mi tiempo, yo corrí en 2 horas y 38 minutos y sé que lo puedo mejorar. El año que viene voy a preparar alguna, sea en La Pampa, Rosario o Buenos Aires, donde trataré de hacer una buena marca", cerró Pedro, quien el 28 de noviembre compartirá la pasión con su hija Giuliana, quien buscará brillar entre las damas.