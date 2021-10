El "Chango" Ayala festeja 47 años de música

Al cumplir 47 años en la música, Héctor “Chango” Ayala logra hacer una distinción que fue clave en su trayectoria. Para el cantante no es lo mismo llevar casi medio siglo haciendo folclore, como quien transita un sendero sin rumbo fijo, que perdurar. El proceso es similar al de un óleo que es restaurado y conservado para que no refleje el desgaste del paso del tiempo pero que incrementa su valor con el transcurso de los años. El condimento esencial, según el puntano, es la constancia.

Este domingo, desde las 13, el "Chango” le hará honor a su constancia con una peña folclórica en la parrilla-restó La Mula, ubicada en la esquina de Belgrano y Rawson, en el predio de la Sociedad Rural de San Luis. El show cuenta con una capacidad de 400 personas y ya tiene sus entradas agotadas; un fiel reflejo de los seguidores que sembró el artista en estos 47 años con la guitarra.

“Ahora me puse un poco nervioso por saber que se han agotado las entradas, es una responsabilidad enorme porque esta fiesta se espera todos los años”, contó el cantante y guitarrista, quien agregó que un porcentaje de las entradas irá a una agrupación solidaria.

En el escenario lo acompañará el Grupo Argentino, la banda que hace varios años lo sigue en los recitales, integrado por David González en primera guitarra, Ovidio Lucero en percusión y sus dos hijos Ricardo y Matías Ayala, en segunda guitarra y teclados, respectivamente.

“Es una alegría bárbara tocar con mis hijos. De chicos que me siguen a todos lados y lo que más orgulloso me pone es que yo no les inculqué nada. Uno estudió para ser músico y el otro le fue agarrando el gusto mientras yo ensayaba y se prendió en el grupo”, recordó el trovador.

En la peña show también habrá invitados especiales, prueba de que para el "Chango” la acumulación de años en la música es sinónimo de amistad. En la grilla estará el reconocido Aldo Monges, quien siempre se hace un lugar en su agenda para venir a San Luis y estar con su amigo cuando celebra su aniversario en la actuación.

También estarán Daniel Castro y su conjunto y Los Cantores del Alba. Ayala dijo que es un gusto que amigos con la trayectoria de esas agrupaciones lo acompañen en el show de hoy.

“Nosotros, por nuestra parte, hacemos un folclore nacional, que incluye lo cuyano, lo norteño, del sur, instrumental y cantado. Recorrimos casi todas las regiones del país y la pandemia no nos va a parar. Seguiremos hasta que Dios quiera”, afirmó el "Chango”, quien remarcó que el Grupo Argentino es como su familia.

Al músico de 70 años siempre le llamó la atención el folclore y sus inicios, como no podía ser de otra manera, estuvieron enraizados en las peñas cordobesas. Su primer grupo fue con un conjunto de jóvenes riojanos con el que recorrió la zona con el primer ensayo de romanticismo que lo caracterizaría con los años.

Por entonces, poco a poco comenzó a resonar en las que describió como peñas abiertas. “La gente le daba un papelito al mozo para que pida que suba gente al escenario; entonces me llamaban y decían 'que venga el Chango Ayala de San Luis para que cante'”, recordó el hombre que hoy, más de 40 años después, no necesita que nadie lo llame para subir a hacer lo que más le gusta.

► PARA AGENDAR

DÍA: Hoy

HORA: 13

LUGAR: Parrilla La Mula, Sociedad Rural San Luis

ENTRADA: 400 pesos

Redacción / NTV