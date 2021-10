Tiñe mechas rosadas para ayudar a que una amiga enfrente al cáncer

Corazón de oro. La dueña del órgano descripto desde el amor y la amistad, y no desde la anatomía, es Natalia Domínguez, peluquera de corazón solidario. Quien describe es Roxana López, paciente oncológica. Algo más que la amistad las une: una historia de colores y solidaridad. Cuando Nati supo de la enfermedad de Ro, no lo pensó: comenzó a ofrecer su trabajo para ayudar a su amiga.

Al conocer el mal que enfrentaba Roxana, recientemente diagnosticada con cáncer de mama, Natalia, de 37 años, supo también que la obra social no cubre el tratamiento. Entonces pensó en ofrecer sus conocimientos en colorimetría e inició una campaña masiva: teñir de rosado mechones de pelo y así apoyar el Octubre Rosa, mes de la concientización sobre la enfermedad, y para que la nueva paciente pudiera solventar sus medicamentos y la quimioterapia.

Hay opciones de 200, 500 y 1.000 pesos dependiendo del trabajo: una decoloración, si se elige un solo mechón o más. La iniciativa empezó anteayer cuando lo publicó en Facebook e Instagram. Y la respuesta de la gente la sorprendió. Incluso dos colegas quisieron participar y replican la idea en sus comercios.

Para pedir turnos pueden comunicarse al 2657289671 o por sus redes sociales.

"Todo lo recaudado es para Ro. Las chicas que se sumaron están en La Ribera y otra viene acá a darme una mano; afortunadamente tenemos muchos turnos y no doy abasto sola. Vamos a seguir todo el mes. Desde nuestro lugar queremos colaborar con la concientización para que toda la ciudadanía se cuide, que se haga los chequeos médicos para detectar el cáncer a tiempo", explicó la estilista.

Roxana tiene 46 años. Trabaja en el Plan Solidario. Hace un año comenzó a notar algo extraño en una de sus mamas. Hizo las consultas a los profesionales, pero por temor a tener la respuesta menos esperada no profundizó en esos estudios y comenzó a deprimirse. "Estaba tan mal que no podía ver nada bueno. Decía: 'Que pase lo que tenga que pasar'. Así estuve mucho tiempo, hasta que mis hijos me levantaron. Hace un mes me hice una punción para ver si es un tumor maligno o no, y finalmente me confirmaron que es un cáncer, que tengo que hacer quimioterapia para poder operarme porque es grande", detalló.

Junto a su familia, averiguó lugares para recibir la mejor atención y encontraron que en Río Cuarto cada sesión cuesta más de 100 mil pesos. "Es una cifra inalcanzable. Entonces seguimos consultando y acá en el Policlínico Regional 'Juan Domingo Perón' puedo hacerlo. Comienzo ahora mismo, pero sé que hay medicamentos que tengo que comprar y es para eso que necesito el dinero".

Hoy, con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas, le agradece a su "peluquera de confianza" por su gesto. "Jamás imaginé que mi amiga podía hacer una cosa así, tiene un corazón de oro".

Para participar de la iniciativa hay que pedir un turno al celular 2657289671, en Facebook (Natalia Domínguez), y en Instagram como "La Pelu de Nati". "Mucha gente, sobre todo mujeres, son las que llaman y piden cita. Si prefieren pueden venir directamente a Venezuela 859, estoy la mayor parte del día", cuenta Nati, la dueña de los colores de la solidaridad.